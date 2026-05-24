टोपी पहन आया मंदिर और शिद्दत से की पूजा! फिर देवी के साथ किया कुछ ऐसा; जान खौल उठेगा आपका खून

Mandir Viral Video: महाराष्ट्र के पुणे से सटे तलेगांव दाभाडे इलाके से चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आ रही है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. शायद ही आपने पहले कभी ऐसी घटना के बारे में सुना है. इस घटना ने तो पुलिस और आम जनता, दोनों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है. दरअसल, यहां स्थित मशहूर तुलजाभवानी देवी मंदिर में, एक शातिर चोर ने बड़ी ही चालाकी से चोरी की वारदात को अंजाम दिया. जिसका CCTV फूटगे भी सामने आया है.सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि चोरी करने से ठीक पहले, चोर देवी के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और बाकायदा माफी मांगी. माफ़ी मांगने के बाद उसने लाखों रुपये की कीमत वाला चांदी का मुकुट लेकर रफूचक्कर हो गया. वहीँ इस इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है.

शिद्दत से की पूजा-अर्चना

जानकारी के मुताबिक, आरोपी चोर एक आम भक्त का रूप धरकर मंदिर में ‘दर्शन’ लेने के बहाने घुसा था. वहीँ चोरी को अंजाम देने के लिए और अपनी पहचान पूरी तरह छिपाने के लिए उसने चेहरे पर मास्क और सिर पर टोपी पहन रखी थी. मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद, उसने बड़े ही शांत और भक्तिपूर्ण भाव से देवी की पूजा-अर्चना शुरू कर दी. उसके हाथों में एक नारियल था और उसने पूरी श्रद्धा दिखाते हुए देवी को कुमकुम भी लगाया. चोर की इस भक्ति को देखकर, कोई भी उस पर शक नहीं कर पाया.

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ऐसे किया हाथ साफ

वहीं, पुजारी के भोलेपन का फायदा उठाते हुए, चोर ने जल्द ही अपना असली रंग दिखा दिया. जैसे ही पुजारी का ध्यान ज़रा सा भटका और उन्होंने दूसरी तरफ मुंह फेरा, आरोपी ने फुर्ती से गर्भगृह में रखा लगभग एक किलोग्राम वज़नी चांदी का मुकुट उठा लिया. उसने बड़ी तेज़ी से मुकुट को एक रुमाल में लपेटा, उसे छिपाया और पलक झपकते ही मंदिर परिसर से फरार हो गया. वहीं इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

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