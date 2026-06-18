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48 दिन की शादी… मेल-मिलाप पर पाबंदी, हर हरकत पर CCTV की नजर; डॉक्टर पति के पल-पल के टॉर्चर से तंग नवविवाहिता ने लगाई फांसी!

विशाखा के माता-पिता को वैवाहिक जीवन में चल रही मुश्किलों के बारे में पता था इसलिए वो अपनी बेटी को घर वापस लाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उससे पहले ही ससुराल में तिल-तिल मर रही विशाखा ने सुसाइड कर ली

By: Kajal Jain | Published: June 18, 2026 1:57:10 PM IST

48 दिन की शादी... मेल-मिलाप पर पाबंदी, हर हरकत पर CCTV की नजर; डॉक्टर पति के पल-पल के टॉर्चर से तंग नवविवाहिता ने लगाई फांसी!
48 दिन की शादी... मेल-मिलाप पर पाबंदी, हर हरकत पर CCTV की नजर; डॉक्टर पति के पल-पल के टॉर्चर से तंग नवविवाहिता ने लगाई फांसी!


महाराष्ट्र के ठाणे में एक विवाहित बेटी फिर दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की बलि चढ़ गई. शादी के 48 दिन के अंदर डॉक्टर पति ने मनचाहे गिफ्त और सम्मान नहीं मिलने के आरोप में पत्नी पर पहले बंदिशें थोपीं. पड़ोसियों से बात करने और मिलने-जुलने से रोका, शक के दायरे में पत्नी पर नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे तक लगवाए. पति के मन मुताबिक चीजें न होने पर बेरहमी से मारपीट भी की गई. रोजाना तिल-तिल मरने की खबर माता-पिता को दी तो बेटी को वापस लाने की तैयारियां चल ही रही थी कि पहले ही अनहोनी की खबर पहुंच गई.

पड़ोसियों से बातचीत करने पर थी रोक

26 साल की विशाखा तिलकर अपने डॉक्टर पति नितिन तिलकर के साथ मुंबई के पास अंबरनाथ में रहती थीं. इस कपल की 30 अप्रैल को ही शादी हुई थी. शादी के पहले तो सब ठीक था लेकिन शादी में मनचाहे गिफ्ट और एक्सपेक्टिड सम्मान न मिलने पर विशाखा के साथ उत्पीड़न होने लगा.

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विशाखा के परिजनों का आरोप है कि पति नितिन तिलकर विशाखा का जीवन दयनीय बना दिया था. घर में अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि विशाखा की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके. इससे विशाखा की प्राइवेसी को खत्म हुई ही, ससुराल वालों ने पड़ोसियों से मिलने और बातचीत करने पर भी पाबंदी लगा दी.

गहने-कपड़ों की करते थे डिमांड

विखाशा तिलकर के परिजनों का आरोप है कि उस पर लगातार घर से गहने, पैसे और कपड़ों के लिए दबाव बनाया जाता था. इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी विखाशा के माता-पिता को भी थी, जिसके बाद उन्होंने बेटी को वापस बुलाने की प्रोसेस शुरू कर दी थी.

लेकिन 2 दिन पहले ही घर का माहौल एक बार फिर गर्म हुआ और पड़ोसी से बात करने पर विशाखा को दर्दनाक अंजाम भुगतना पड़ा. पति और ससुराल वालों के कुकर्मों से परेशान विशाखा ने फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान दे दी.

ससुराल वालों को पकड़ा

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, अंबरनाथ के शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में नितिन तिलकर, उसकी मां छाया और भाई निनाद के खिलाफ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि अन्य दो लोगों की तलाश की जा रही है.

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Tags: Husband Wife disputeMaharashtra NewsMumbai Crime NewsSuicide Casethane news
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