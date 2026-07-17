Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video

Thane Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है. क्राइम ब्रांच यूनिट-4 ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने दोस्त की बेरहमी से पहले हत्या की और फिर बाद में पहचान छिपाने के लिए शव का सिर और दोनों हाथ काट दिए. केवल इतना ही नहीं हत्या की पूरी वारदात का वीडियो भी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. फिलहाल पुलिस मृतक के कटे हुए सिर की तलाश कर रही है.

शव के कटे थे हाथ-सिर

पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले मुंब्रा के खर्डी गांव में एक अज्ञात युवक का शव काफी खराब हालात में मिला था. शव का सिर और दोनों हाथ गायब थे. जिससे मृतक की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था. सूचना मिलने पर मुंब्रा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 203(1) और 238 के तहत केस दर्ज कर लिया.

झगड़े के बाद हुई हत्या

पुलिस जांच में पता लगा कि 13 मार्च 2026 की रात को किसी बात को लेकर आरोपियों और अमन के बीच झगड़ा हो गया था. इसके बाद दोनों आरोपी अमन को मुंब्रा के श्रीलंका से ऑटो रिक्शा में बैठाकर एक सुनसान इलाके में ले गए. वहां उसका गला एक धारदार हथियार से गला रेत दिया. हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव का सिर और दोनों हाथ काट दिए. शव को खर्डी गांव के सुनसान इलाके में फेंस दिया.

मोबाइल में वीडियो किया रिकॉर्ड

जांच के दौरान पुलिस को एक हैरान कर देने वाला सबूत मिला. आरोपी ने हत्या की पूरी वारदात को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था. पुलिस ने संबंधित को मोबाइल फोन बरामद कर उसे सबूत के तौर पर जब्त किया. वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है. ताकी हत्या का असर दोषी जल्द से जल्द पकड़ा जाए.

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आरोपी पर पहले से दर्ज कई मामले

डीसीपी क्राइम ब्रांच अमरसिंह जाधव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अमन मुस्कीन शेख के खिलाफ पहले से बाइक चोरी का मामला दर्ज है. वहीं मुख्य आरोपी फैज सुल्तान मलिक के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से मामले में पूछताछ कर असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है. पुलिस बाकी अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है.

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