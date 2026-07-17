Home > क्राइम > Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video

Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video

Thane Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा में दोस्त की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए शव का सिर और दोनों हाथ काट दिए.

By: Preeti Rajput | Published: July 17, 2026 4:03:34 PM IST

पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video
पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video


Thane Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके में पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है. क्राइम ब्रांच यूनिट-4 ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने अपने दोस्त की बेरहमी से पहले हत्या की और फिर बाद में पहचान छिपाने के लिए शव का सिर और दोनों हाथ काट दिए. केवल इतना ही नहीं हत्या की पूरी वारदात का वीडियो भी मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया. फिलहाल पुलिस मृतक के कटे हुए सिर की तलाश कर रही है. 

शव के कटे थे हाथ-सिर 

पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले मुंब्रा के खर्डी गांव में एक अज्ञात युवक का शव काफी खराब हालात में मिला था. शव का सिर और दोनों हाथ गायब थे. जिससे मृतक की पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था. सूचना मिलने पर मुंब्रा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने धारा 203(1) और 238 के तहत केस दर्ज कर लिया. 

You Might Be Interested In

झगड़े के बाद हुई हत्या 

पुलिस जांच में पता लगा कि 13 मार्च 2026 की रात को किसी बात को लेकर आरोपियों और अमन के बीच झगड़ा हो गया था. इसके बाद दोनों आरोपी अमन को मुंब्रा के श्रीलंका से ऑटो रिक्शा में बैठाकर एक सुनसान इलाके में ले गए. वहां उसका गला एक धारदार हथियार से गला रेत दिया. हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव का सिर और दोनों हाथ काट दिए. शव को खर्डी गांव के सुनसान इलाके में फेंस दिया. 

मोबाइल में वीडियो किया रिकॉर्ड 

जांच के दौरान पुलिस को एक हैरान कर देने वाला सबूत मिला. आरोपी ने हत्या की पूरी वारदात को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था. पुलिस ने संबंधित को मोबाइल फोन बरामद कर उसे सबूत के तौर पर जब्त किया. वीडियो की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है. ताकी हत्या का असर दोषी जल्द से जल्द पकड़ा जाए. 

ये भी पढ़ें: इलाज के नाम पर खेला गंदा खेल? किशोरी को पहले ड्रिप चढ़ाकर किया बेहोश, फिर कर डाला कांड, होश में आई तो उड़ गए ‘होश’

आरोपी पर पहले से दर्ज कई मामले 

डीसीपी क्राइम ब्रांच अमरसिंह जाधव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अमन मुस्कीन शेख के खिलाफ पहले से बाइक चोरी का मामला दर्ज है. वहीं मुख्य आरोपी फैज सुल्तान मलिक के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं. पुलिस दोनों आरोपियों से मामले में पूछताछ कर असली वजह पता लगाने की कोशिश कर रही है.  पुलिस बाकी अन्य पहलुओं पर भी जांच कर रही है. 

ये भी पढ़ें: तांत्रिक ने कहा सोने का घड़ा मिलेगा, लेकिन बच्ची के साथ…कांड करते ही, लालच में अंधे पिता ने गंवाया सबकुछ !

Tags: Friend Murder in MumbraMumbra Murder CaseThane Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

महादेव के दरबार पहुंचीं अक्षरा सिंह, फोटोज में देखें भोजपुरी...

July 17, 2026

कैसी थी करण सिंह ग्रोवर और जेनिफर विंगेट की लव...

July 17, 2026

सर्दी-खांसी समेत इन चीजों में फायदेमंद है काली मिर्च

July 16, 2026

सुगंध ही नहीं औषधीय गुणों के लिए भी है तेज...

July 16, 2026

शारीरिक स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

July 16, 2026

क्यों नहीं खानी चाहिए मार्केट में मिलने वाली सोया चाप?

July 16, 2026
Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video
Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video
Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video
Thane Crime News: पहले सिर किया धर से अलग, फिर दोनों हाथ काटे; दोस्त की हत्या कर बनाया Video