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मां के लिव-इन पार्टनर की आंखों की किरकिरी बना बेटा, फिर हुआ खौफनाक कांड, मासूम के साथ पार कर दी क्रूरता की सारी हदें

Live in Partner Crime: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ से मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक पर अपनी महिला साथी के सात वर्षीय बेटे की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप है. गंभीर रूप से घायल मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस का दावा है कि आरोपी बच्चे को अपने रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा मानता था.

By: Ranjana Sharma | Published: July 23, 2026 6:58:26 PM IST

मां के प्रेमी को नहीं भाया 7 साल का बेटा, फिर मासूम के साथ हुई दिल दहला देने वाली वारदात
मां के प्रेमी को नहीं भाया 7 साल का बेटा, फिर मासूम के साथ हुई दिल दहला देने वाली वारदात


Live in Partner Crime: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. यहां लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक ने अपनी महिला साथी के सात वर्षीय बेटे को कथित तौर पर इतनी बेरहमी से पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि आरोपी बच्चे को अपने रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट मानता था और इसी सोच के चलते उसने मासूम को निशाना बनाया.

रिश्ते की राह का रोड़ा समझकर बनाया निशाना

पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान 24 वर्षीय विकास हुकम सिंह के रूप में हुई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वह अपनी महिला साथी के बेटे को अपने संबंधों में बाधा मानता था. इसी वजह से उसने मासूम के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं.

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सात साल के मासूम पर बरसाया कहर

मृत बच्चे की पहचान हसनैन उर्फ जाउद्दीन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र केवल सात वर्ष थी. पुलिस के मुताबिक, 17 और 18 जुलाई के बीच लाडी नाका इलाके में यह घटना हुई. उस समय बच्चे की मां सकीना काम पर गई हुई थी. घर में अकेले मौजूद मासूम पर आरोपी ने कथित तौर पर बेरहमी से हमला कर दिया. बताया जा रहा है कि बच्चे के सीने, हाथ-पैर और निजी अंगों तक पर गंभीर चोटें आई थीं.

इलाज के दौरान जिंदगी की जंग हार गया मासूम

घटना के बाद घायल बच्चे को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे मुंबई के सरकारी केईएम अस्पताल रेफर किया गया. कई दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिरकार मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पति से अलग होने के बाद लिव-इन में रह रही थी महिला

पुलिस जांच में सामने आया कि 28 वर्षीय सकीना अपने पति से अलग हो चुकी थी. इसके बाद 26 जून से वह आरोपी विकास हुकम सिंह के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. इसी दौरान आरोपी और महिला के बेटे के बीच तनाव बढ़ने की बात भी जांच में सामने आई है.

मां की शिकायत पर दर्ज हुआ हत्या का मामला

बेटे की मौत के बाद 20 जुलाई को सकीना ने अंबरनाथ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या समेत अन्य गंभीर धाराओं और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 24 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि वारदात की पूरी साजिश क्या थी और क्या बच्चे को पहले भी प्रताड़ित किया जाता था.

पहले भी होती थी मारपीट? पुलिस हर पहलू की जांच में जुटी

जांच एजेंसियां अब आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही हैं. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या मासूम पहले भी हिंसा और प्रताड़ना का शिकार हुआ था. घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य और अन्य सबूत जुटाकर पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस का मानना है कि आरोपी ने बच्चे को अपने संबंधों की राह में बाधा समझते हुए इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया. हालांकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है और पुलिस सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

Tags: live in partner crimeMaharashtra Crime
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