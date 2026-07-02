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Thai Girl Murder: लड़की को शख्स ने किराए पर लिया, बीच पर दोनों दिखे साथ, फिर रेलवे ट्रैक पर ऐसी हालात में मिली

Thai Girl Murder: थाई पुलिस 17 वर्षीय लड़की की हत्या के आरोपी ऑस्ट्रेलियाई नागरिक और दो पुराने अनसुलझे सूटकेस मर्डर मामलों के बीच संभावित संबंध की जांच कर रही है.

By: Munna Verma | Published: July 2, 2026 11:20:52 PM IST

Thai Girl Murder: 17 साल की लड़की को किराया पर लिया.
Thai Girl Murder: 17 साल की लड़की को किराया पर लिया.


Thai Girl Murder: थाईलैंड के लोकप्रिय पर्यटन शहर पटाया में 17 वर्षीय लड़की की कथित हत्या ने स्थानीय पुलिस को एक नए एंगल से जांच करने पर मजबूर कर दिया है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में गिरफ्तार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक का संबंध पिछले दो वर्षों में सामने आए दो अनसुलझे हत्या मामलों से तो नहीं है. हालांकि अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन तीनों मामलों में दिखाई देने वाली समानताओं ने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

पटाया सिटी पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय थुनचानोक डोनहोमला का शव शनिवार तड़के रेलवे ट्रैक के पास एक सूटकेस में बरामद किया गया. पुलिस ने बताया कि सूटकेस में मृतका के कपड़े और अन्य निजी सामान भी मौजूद थे. इस मामले में 45 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई नागरिक साइमन पीटर कारमैन को आरोपी बनाया गया है. हालांकि कारमैन ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है.         

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सीसीटीवी फुटेज से जांच को मिली नई दिशा

पुलिस द्वारा सत्यापित सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर गुरुवार तड़के डोनहोमला को पटाया के जोमटियन बीच स्थित उस कोंडो की लॉबी में कारमैन के साथ देखा गया, जिसे उसने किराए पर लिया था. फुटेज में दोनों साथ दिखाई देते हैं और लड़की कारमैन का हाथ पकड़े हुए नजर आती है. पुलिस का कहना है कि उसी दिन बाद में कारमैन अकेले खाना लेने के लिए कोंडो से बाहर जाता दिखाई दिया, जबकि लड़की को उसके बाद कभी बाहर निकलते हुए नहीं देखा गया.

बड़े सूटकेस के साथ आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध

जांच के दौरान सामने आए एक अन्य सीसीटीवी वीडियो में कारमैन को एक बड़ा सूटकेस मोटरसाइकिल पर ले जाते हुए देखा गया. कुछ समय बाद वह बिना सूटकेस के वापस कोंडो लौटता दिखाई देता है. पुलिस इस फुटेज को जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है और इसी आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

दो पुराने अनसुलझे मामलों से मिल रही समानता

पटाया पुलिस के अनुसार, पिछले दो वर्षों में दो महिलाओं के शव भी सूटकेस में मिले थे. ये घटनाएं हुअई याई और बान चांग जिलों में हुई थीं. दोनों मामलों में पीड़ित महिलाएं नग्न अवस्था में मिली थीं और उनके कपड़े, जूते तथा निजी सामान भी सूटकेस के अंदर मौजूद थे. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाएं स्थानीय एडल्ट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थीं. हालांकि उन मामलों में शव काफी समय बाद बरामद हुए थे, जिससे जांच अधिक जटिल हो गई थी और आज तक वे मामले अनसुलझे हैं.

पुलिस सभी संभावित पहलुओं की कर रही है जांच

पटाया सिटी पुलिस स्टेशन के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि फिलहाल कारमैन और पुराने मामलों के बीच कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला है. इसके बावजूद तीनों मामलों में दिखाई देने वाली समानताओं को देखते हुए संबंधित जिलों की पुलिस के साथ मिलकर जांच की जा रही है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कारमैन दिसंबर में टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड आया था और बाद में उसने अपने वीज़ा की अवधि बढ़ा ली थी. अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके खिलाफ थाईलैंड में किसी पुराने आपराधिक रिकॉर्ड या वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रुकने का कोई मामला दर्ज नहीं मिला है.

फिलहाल पुलिस सभी उपलब्ध सबूतों, सीसीटीवी फुटेज और पुराने रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है. यदि इस आरोपी का संबंध पुराने अनसुलझे मामलों से साबित होता है, तो यह पटाया क्षेत्र के लंबे समय से लंबित रहस्यमयी हत्या मामलों को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हो सकती है. दूसरी ओर, जब तक अदालत में आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, आरोपी को कानूनन निर्दोष माना जाएगा.

Tags: Thai Girl Murder
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