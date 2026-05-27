पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, खेत में जेसीबी से खोदा गड्ढा और दफना दिया शव; पुलिस को दी गुमशुदगी की रिपोर्ट

Telangana Murder Case: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसके बारे में सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, पूरा मामला यह है कि एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और उसके बाद शव को एक खेत में दफना दिया. पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई थी. पुलिस अब इस मामले की हर एक एंगल से जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान 42 वर्षीय मुथ्यम रेड्डी के रूप में हुई है, जो नारायणखेड मंडल के गंगापुर गाँव का रहने वाला था. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने लगभग 12 साल पहले मनूर मंडल की रहने वाली कल्पना से शादी की थी. इस दंपति के दो बच्चे थे और वे एक सामान्य पारिवारिक जीवन बिताते हुए प्रतीत होते थे. हालांकि, पिछले कुछ महीनों से पति-पत्नी के बीच झगड़े लगातार बढ़ने लगे थे. ग्रामीणों के अनुसार, परिवार में तनाव का मुख्य कारण कल्पना का कथित अवैध संबंध था. यही विवाद अंततः एक जघन्य अपराध में बदल गया.

पुलिस जांच में हुआ खुलासा

पुलिस की जांच से पता चला कि लगभग 3 महीने पहले कल्पना की जान-पहचान मनूर मंडल के एल्होई गांव के रहने वाले गैनी पंडारी से हुई थी. समय के साथ, उनकी नजदीकियां बढ़ीं और कथित तौर पर यह जान-पहचान एक प्रेम-संबंध में बदल गई. जब मुथ्यम रेड्डी को इस प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चला तो घर में पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि जब पति ने इस रिश्ते का जोरदार विरोध किया था. जिसकी वजह से कल्पना और पंडारी उसे अपने मिलन में एक बाधा मानने लगे. जिसको लेकर पुलिस को शक है कि इसी मोड़ पर दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची थी.

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शव को खेत में दफना दिया

जांच अधिकारियों के अनुसार, आरोपी महिला और उसके प्रेमी ने मुथ्यम रेड्डी की हत्या की साज़िश रची थी. हत्या के बाद शव को गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक खेत में ले जाया गया. वहां एक जेसीबी मशीन की मदद से एक गड्ढा खोदा गया और शव को उसी में दफना दिया गया. आरोप है कि सबूत मिटाने की कोशिश में गड्ढे को मिट्टी और पत्थरों से ढक दिया गया ताकि किसी को कोई शक न हो. यह पूरा अपराध बेहद सोची-समझी योजना के तहत अंजाम दिया गया था; हालांकि, पुलिस जांच के दौरान इस मामले के पूरे ब्योरे धीरे-धीरे सामने आने लगे.

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