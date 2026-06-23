घर से उठ रही थी बदबू, 4 लाशों पर पड़ चुके थे कीड़े; दरवाजा खोलते ही पुलिसवालों की फटी रह गईं आंखें

Telangana family suicide: तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, दरअसल, यहां तेलंगाना कॉलोनी में एक ही परिवार के चार सदस्यों ने आत्महत्या कर ली. बता दें कि जब घर से तेज़ बदबू आने लगी तो इस मामले की जानकारी मिली. बता दें कि पुलिस मौके पर पहुँची और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई. अंदर उन्हें चार लोगों की लाशें मिली. और इतना ही नहीं हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उनके शव बुरी तरह सड़ चुके थे.

कौन थे दो बच्चे

इस मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी दी कि मृतकों में से दो की पहचान पति-पत्नी के तौर पर हुई है. वहीँ पुरुष की पहचान सुल्तान के रूप में हुई है, जो नलगोंडा शहर के प्रकाशम बाज़ार इलाके में बैग की दुकान चलाकर अपने परिवार का गुज़ारा करता था. उसकी पत्नी हसीना एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी. घर में मिले दो शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वो दोनों सुल्तान और हसीना के बच्चे थे या रिश्तेदार.

लाशों पर पड़े थे कीड़े

स्थानीय लोगों का कहना है, पिछले कुछ दिनों से घर का दरवाज़ा नहीं खुला था. जब पड़ोसियों ने घर से लगातार बदबू महसूस की, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुँची और दरवाज़ा तोड़कर अंदर गई. घर के अंदर चार शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. शवों की हालत को देखते हुए पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना शायद तीन-चार दिन पहले हुई थी. लंबे समय तक घर बंद रहने के कारण शव बुरी तरह सड़ चुके थे. पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने घटनास्थल से ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए हैं.

Begusarai Rape: ‘बगीचे में चलो…’, बेगूसराय में बुजुर्ग शख्स कर रहा था बच्ची से घिनौना काम, तभी आ गया युवक, फिर क्या हुआ?

जांच में जुटी पुलिस

इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे की वजह अभी साफ़ नहीं है. पुलिस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है. शुरुआती जांच में आर्थिक तंगी, पारिवारिक झगड़े या अन्य कारणों जैसी संभावनाओं पर गौर किया जा रहा है. पुलिस ने घर के अंदर मिली चीज़ों और अन्य सुरागों की जांच शुरू कर दी है. शवों के ज़्यादा सड़ जाने के कारण उनकी पहचान करना पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया है. पुलिस का कहना है कि मौत की सही वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही चलेगा. मामला दर्ज कर लिया गया है. इस घटना से इलाके में दुख और चिंता का माहौल है.