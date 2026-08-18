गवर्नमेंट जॉब से मिलने वाली थी रिटायरमेंट, लेकिन जिद पर अड़ी हुई थी ANM पत्नी... नहीं मानी बात तो अचानक कर दिया बड़ा कांड!

तेलंगाना के सिद्दीपेत जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां पैसों और प्रॉपर्टी के लालच में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी. मृतक वेंकटेशम सरकारी नौकरी में थे और इसी महीने रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही घर में हुआ एक विवाद उनकी जान ले बैठा. आरोपी पत्नी, जो खुद एक एएनएम (ANM) के पद पर कार्यरत है, ने गुस्से में आकर अपने पति पर भारी पत्थर (मूसल) से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस दर्दनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. आइए जानते हैं इस मामले की पूरी और विस्तार से जानकारी.

तेलंगाना के सिद्दीपेत में रिटायरमेंट के पैसों और प्रॉपर्टी के लिए हत्या

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, यह वारदात तेलंगाना के सिद्दीपेत जिले के हुस्नाबाद के हनुमान नगर इलाके की है जहां जीवन का एक बड़ा हिस्सा खुशी-खुशी साथ बिताने के बाद, एक सरकारी कर्मचारी की उसकी ही पत्नी ने हत्या कर दी. मृतक की पहचान वेंकटेशम के रूप में हुई है, जो आसिफाबाद में कमर्शियल टैक्स ऑफिसर (Commercial Tax Officer) के पद पर तैनात थे और इसी महीने रिटायर होने वाले थे. वहीं, उनकी पत्नी राजमणि एक सरकारी एएनएम (ANM) के रूप में काम कर रही हैं. शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच काफी समय से रिटायरमेंट के पैसे और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर अनबन चल रही थी.

मामूली कहासुनी ने लिया खूनी रूप, पत्थर से हमला

पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार रात या सोमवार को वेंकटेशम और उनकी पत्नी राजमणि के बीच रिटायरमेंट के फायदों और प्रॉपर्टी को लेकर फिर से जोरदार बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में अंधी हो चुकी राजमणि ने अपने पति पर एक भारी पत्थर (मूसल) से हमला कर दिया. इस घातक हमले में वेंकटेशम गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

आरोपी पत्नी हिरासत में, पुलिस कर रही है पैसों और प्रॉपर्टी की जांच

वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने बिना देर किए आरोपी पत्नी राजमणि को अपनी हिरासत में ले लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे इस बात की गहराई से जांच कर रहे हैं कि आखिर हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी. क्या यह विवाद सिर्फ रिटायरमेंट के पैसों और प्रॉपर्टी का था या इसके पीछे कोई और पारिवारिक रंजिश थी? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के हर पहलू को खंगालने में जुटी हुई है और आगे की कार्रवाई जारी है.

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