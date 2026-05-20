तेलंगाना में बीयर की बोतल के अंदर मिला कंडोम का पैकेट, देखते ही ग्राहक रह गए हैरान

Telangana Siddipet Beer Incident: तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कथित तौर पर एक व्यक्ति को बीयर की बोतल के अंदर एक खाली कंडोम का पैकेट तैरता हुआ मिला. यह घटना अकबरपेट-भूमपल्ली गांव की एक वाइन शॉप पर हुई. इस पूरे मामले पर ग्राहकों का बयान सामने आया है.

जिसमें एक ग्राहक ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने किंगफिशर लाइट बीयर की एक बोतल खरीदी थी. बीयर पीने से पहले उसने बोतल को ध्यान से देखा और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके अंदर एक खाली कंडोम का पैकेट जैसा कुछ तैर रहा था.

तुरंत वाइन शॉप पहुंचा ग्राहक

ग्राहक तुरंत वाइन शॉप पर गया और कर्मचारियों से इस बारे में पूछा, लेकिन कथित तौर पर उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. बाद में उसने एक्साइज़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की. अधिकारियों से उम्मीद की जा रही है कि वे इस बात की जांच करेंगे कि सीलबंद बोतल के अंदर यह बाहरी चीज कैसे पहुंची और क्या यह मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़ी थी, बोतल से छेड़छाड़ की गई थी या फिर यह स्टोरेज से जुड़ी कोई लापरवाही थी.

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इस पूरे मामले पर ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे बीयर पीने से पहले सीलबंद बोतलों को ध्यान से जांच लें और अगर उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें.

कहां से खरीदी थी शराब की बोतलें?

बताया जा रहा है कि अकबरपेट-भूमपल्ली मंडल मुख्यालय स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी वाइन्स से ये बीयर की बोतलें खरीदी गई थीं. जब वे बोतलें खोलने की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें एक बोतल के अंदर कोई पैकेट जैसा कुछ दिखाई दिया. ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक कंडोम का पैकेट था. जब दुकान के मैनेजमेंट से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ़ कह दिया कि इससे उनका कोई लेना-देना नहीं है, और इस गलती का ठीकरा ‘किंगफ़िशर’ कंपनी पर फोड़ दिया.

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