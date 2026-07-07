शराब पिलाई, छत से धक्का दिया; बच गया तो नस में इंजेक्ट किया टॉयलेट क्लीनर, अवैध संबंध की खातिर पति का ऐसा हाल…

Extra Marital Affair News: तेलंगाना के निजामाबाद में सामने आए प्रशांत हत्याकांड ने हर किसी को हैरान कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, एक नर्स ने अपने कथित प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या की ऐसी साजिश रची, जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए. पहले पति को शराब पिलाकर छत से धक्का दिया गया और जब वह बच गया तो इलाज के दौरान उसकी नस में टॉयलेट क्लीनर और एनेस्थीसिया इंजेक्ट कर मौत के घाट उतारने का आरोप है.

यह मामला 1 जुलाई 2026 को सामने आया, जब प्रशांत की मां पुलिस थाने पहुंचीं. उन्होंने बताया कि उनका 35 वर्षीय बेटा खाड़ी देश में नौकरी करता था और 30 जून को अचानक उसकी मौत की खबर मिली. मां ने अपनी बहू संध्या पर शक जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की.

जांच में सामने आया प्रेम संबंध का एंगल

पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि प्रशांत और उसकी पत्नी संध्या के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. संध्या एक निजी अस्पताल में नर्स थी. जांच के दौरान पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि उसका अनिल नाम के युवक से कथित प्रेम संबंध था. इसके बाद पुलिस ने संध्या, अनिल और उसके दोस्त वेंकटा साई को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

पहले शराब पिलाई, फिर छत से धक्का देने का आरोप

पुलिस के अनुसार, 29 जून को वेंकटा साई दोस्त बनकर प्रशांत के घर पहुंचा. दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. जब प्रशांत नशे में हो गया तो उसे छत पर ले जाया गया. आरोप है कि उसी दौरान संध्या फोन पर वेंकटा साई को निर्देश दे रही थी और उसके कहने पर प्रशांत को छत से नीचे धक्का दे दिया गया.

जिंदा बचा तो अस्पताल में रची गई दूसरी साजिश

छत से गिरने के बावजूद प्रशांत की मौत नहीं हुई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. पुलिस का दावा है कि बाद में संध्या उसे घर ले आई. आरोप है कि इलाज के दौरान लगे IV कैनुला के जरिए उसकी नस में टॉयलेट क्लीनर और एनेस्थीसिया इंजेक्ट किया गया. इसके बाद प्रशांत की मौत हो गई.

पूछताछ में खुला पूरा राज

पुलिस का कहना है कि पूछताछ और जुटाए गए सबूतों के आधार पर पूरी साजिश सामने आई. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

पुलिस कर रही है आगे की जांच