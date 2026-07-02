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Telangana Murder Case: खूनी खेल से पहले यूट्यूब से ली क्लास! ऐसे किसान बना हत्यारा; बटाईदार को मिनटों में किया खत्म

Telangana Murder Case: तेलंगाना के करीमनगर ज़िले की पुलिस ने एक 40 साल के किसान को गिरफ़्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने YouTube वीडियो देखकर हत्या करने का तरीका सीखा और फिर एक 51 साल के बटाईदार किसान की हत्या कर दी.

By: Heena Khan | Published: July 2, 2026 1:43:35 PM IST

telangana murder case
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Telangana Murder Case: तेलंगाना के करीमनगर ज़िले की पुलिस ने एक 40 साल के किसान को गिरफ़्तार किया है. उस पर आरोप है कि उसने YouTube वीडियो देखकर हत्या करने का तरीका सीखा और फिर एक 51 साल के बटाईदार किसान की हत्या कर दी. जम्मीकुंटा पुलिस के मुताबिक, आरोपी जम्मीकुंटा मंडल के मदिपल्ली गाँव का रहने वाला है. उसे हत्या के दो दिन के अंदर ही गिरफ़्तार कर लिया गया. यह हत्या 27 जून की रात को हुई थी.

घर लौटते समय बटाईदार किसान पर हमला

पुलिस ने बताया कि पीड़ित, जो अंकुशापुर गाँव का बटाईदार किसान था, रात करीब 11:30 बजे साइकिल से घर लौट रहा था. तभी आरोपी ने गाँव के बाहरी इलाके में खेतों में छिपकर उस पर हमला कर दिया. ‘टाइम्स ऑफ़ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना हुई. आरोप है कि आरोपी ने पीड़ित पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई. जम्मीकुंटा के इंस्पेक्टर एस. रामकृष्ण के अनुसार, पीड़ित के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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ऐसे पकड़ा गया आरोपी 

हत्या के बाद, पीड़ित की पत्नी ने पुलिस को बताया कि आरोपी की उसके पति से पुरानी दुश्मनी थी. यह दुश्मनी अंकुशापुर की एक महिला के साथ उसके पति के कथित गलत व्यवहार को लेकर थी. उसने हत्या में आरोपी के शामिल होने का शक भी जताया. जाँचकर्ताओं ने आरोपी का पता लगाने के लिए मोबाइल फ़ोन लोकेशन डेटा का इस्तेमाल किया और सोमवार को उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया.

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पुराने मामले की वजह से बनी निजी दुश्मनी

जाँचकर्ताओं के मुताबिक, कुछ महीने पहले पीड़ित को रेप की कोशिश के एक मामले में गिरफ़्तार किया गया था. यह मामला आरोपी के गाँव की ही एक महिला से जुड़ा था. पुलिस ने बताया कि आरोपी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि कथित तौर पर उसके उस महिला के साथ संबंध बन गए थे. जेल से छूटने के बाद भी बटाईदार किसान कथित तौर पर उसे परेशान करता रहा, जिससे आरोपी की नाराज़गी और बढ़ गई.

Tags: crime newstelangana murder caseyoutube
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