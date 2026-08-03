Telangana Crime News: नशे में धुत थी मां, दरिया में फेंक आई 9 महीने की मासूम; नहीं सुन पाया कोई बच्ची की चीख

Telangana Crime News: तेलंगाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां के इंजापुर में रहने वाली एक 34 साल की महिला ने अपनी 9 महीने की बच्ची को बैरामालगुडा झील में फेंक दिया. पानी में सांस न लेने के कारण उसकी मौत हो गई. पुलिस ने महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. जानकारी के मुताबिक, उस समय महिला नशे में थी.

झील में बहा दी 9 महीने की बच्ची

पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है. शुरूआती जानकारी के अनुसार, बच्ची को उसकी मां ने खुद झील में फेंका था. आरोपी 34 साल की महिला इंजापुर की रहने वाली है. घटना के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. पीड़ित बच्ची की कम उम्र के कारण मौत हो गई.

नशे में थी महिला

जानकारी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि घटना के दौरान महिला नशे में थी. उसे पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया. इस मामले की आगे की जांच चल रही है. जानकारी के मुताबिक, फिलहाल घटना की सटीक जगह और किसी चश्मदीदों के बयान को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. फिलहाल मौत की सटीक वजह का भी पता नहीं लग पाया है. आधिकारिक तौर पर बच्ची को मां ने ही झील में फेंका था. महिला पर इस मामले में औपचारिक तौर पर मुकदमा चलेगा या नहीं, फिलहाल कुछ साफ नहीं है.

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पुलिस ने दी जानकारी

पुलिस ने संभव मकसद के बारे में बात करते हुए कहा कि महिला की मानसिक स्थिति और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है. जांच के मुताबिक, फोरेंसिक रिपोर्ट और आधिकारिक बयाने समेत अन्य जानकारी का पुलिस इंतजार कर रही है. इस मामले में पुलिस आगे की जांच कर रही है.

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