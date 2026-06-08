छुट्टी पर घर आए फौजी के साथ खूनी कांड, पत्नी ने रंगे हाथों दूसरी महिला संग पकड़ा; फिर घरवालों के साथ मिलकर ले ली जान

Telangana Army Jawan Murder Case: तेलंगाना के मेडक शहर में सेना के एक जवान की कथित तौर पर उसकी पत्नी और उसके परिवार के तीन सदस्यों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह घटना दूसरी महिला के संबंधों के शक को लेकर हुए झगड़े के कारण हुई.

मृतक की पहचान सेना के जवान पोन्नम कुमार के तौर पर हुई है, जो छुट्टी पर घर आए हुए थे. यह घटना उनके घर पर हुई, जहां उन्हें कथित तौर पर आपत्तिजनक हालत में पाया गया; इसके बाद हिंसक झगड़ा हुआ, जिसमें उनकी मौत हो गई.

क्या है पूरा मामला?

शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, कुमार के किसी दूसरी महिला के साथ कथित संबंधों को लेकर परिवार में पहले से ही तनाव था. स्थिति तब और बिगड़ गई जब उनकी पत्नी ने उन्हें घर के अंदर दो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा. तीखी बहस हुई और मामला तेज़ी से बढ़ गया. गुस्से में आकर उनकी पत्नी ने अपने माता-पिता और भाई के साथ मिलकर कथित तौर पर कुमार पर हमला कर दिया.

जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि हमला कुछ समय तक जारी रहा, जिससे कुमार को गंभीर चोटें आईं; जब तक स्थिति को काबू में किया गया, तब तक हमले में लगी चोटों के कारण उनकी मौत हो चुकी थी. इस घटना से स्थानीय लोग सदमे में हैं, क्योंकि कुमार सेना के जवान थे और हाल ही में छुट्टी पर घर लौटे थे.

परिवार ने किया सरेंडर

पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना के बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश नहीं की. इसके बजाय, वे कथित तौर पर मेडक टाउन पुलिस स्टेशन गए, अधिकारियों के सामने सरेंडर किया और उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद, पुलिस की एक टीम घर पहुंची, क्राइम सीन को सुरक्षित किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. कुमार उत्तराखंड में तैनात थे और छुट्टी पूरी करने के बाद 10 जून को ड्यूटी पर लौटने वाले थे.

पुलिस कर रही है मामले की जांच

जांचकर्ता अभी हमले से पहले हुई घटनाओं के क्रम की जांच कर रहे हैं और परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं जिनके पास इस झगड़े के बारे में जानकारी हो सकती है. कथित संबंधों और घर के अंदर हुई घटना की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी की पुष्टि की जा रही है.

मेडक टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच चल रही है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने एक बार फिर यह उजागर किया है कि कैसे अनसुलझे पारिवारिक झगड़े और निजी विवाद जानलेवा हिंसा में बदल सकते हैं, जिसके नतीजे कभी न सुधारे जा सकने वाले होते हैं.