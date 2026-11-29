Telangana Crime: तेलंगाना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, तेलंगाना में पति-पत्नी के झगड़े ने तीन मासूम बच्चों की जान ले ली. साथ ही बता दें कि पति से झगड़े के बाद एक महिला ने अपने तीन बच्चों को पानी की टंकी में डाल दिया. वहीं डूबने के कारण तीनों की मौत हो गई. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बच्चों को टंकी में फेंकने के बाद महिला खुद भी आत्महत्या करने के इरादे से उसमें कूद गई. हालांकि, उसे बचा लिया गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना रंगारेड्डी जिले के केशमपेटा मंडल के निथिरेकुला गांव में हुई.

आखिर क्यों ले ली मासूम बच्चों की जान ?

जानकारी के मुताबिक, मृत बच्चों की पहचान प्रियंका, जुड़वां प्रिंस और प्रीति के रूप में हुई है. प्रियंका दो साल की थी, जबकि प्रिंस और प्रीति सिर्फ आठ महीने के थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चों के पिता, कंडेना चेन्नईया, अपने परिवार का गुज़ारा करने के लिए इलेक्ट्रीशियन और कार ड्राइवर का काम करते थे. शुरुआती जानकारी से जानकारी मिली है कि कंडेना चेन्नईया की पत्नी, श्रीवर्षा ने झगड़े के कारण यह भयानक काम किया. हालांकि, झगड़े का खास कारण अभी साफ नहीं है.

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एक-एक करके उतारा मौत के घाट

श्रीवर्षा ने अपने तीन बच्चों को एक-एक करके पानी की टंकी में फेंक दिया. बाद में, उसने भी टैंक में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की. लोगों ने श्रीवर्षा को पानी की टंकी में कूदते देखा और उसे बाहर निकालने के लिए दौड़े. तीनों बच्चों को भी टैंक से बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी. श्रीवर्षा बच गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पिता, कंडेना चेन्नई, अपने तीन बच्चों की मौत के बाद बहुत दुखी हैं.