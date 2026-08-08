कूरियर बॉय के प्यार में अंधी हुई बीवी, पति को रास्ते से हटाने के लिए चली ऐसी खतरनाक चाल...खुफिया चैट देख पुलिस भी रह गई दंग!

तेलंगाना के महबूबाबाद जिले से एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक जाल बुन डाला. पत्नी ने अपने आशिक को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर कहा कि ‘मेरे पति को किसी एक्सीडेंट में मार डालो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी.’ गनीमत यह रही कि समय रहते पति के हाथ ये राज लग गए, वरना यह लव स्टोरी एक बड़े कत्ल की कहानी में बदल चुकी होती. इस सनसनीखेज खुलासे ने न सिर्फ उस पति के होश उड़ा दिए, बल्कि पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस खौफनाक मर्डर प्लॉट की पूरी कहानी और कैसे पति ने अपनी जान बचाने के लिए इस राज से पर्दा उठाया.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरी घटना तेलंगाना के महबूबाबाद जिले के डोरनाकल मंडल के चिलाकोडू गांव की है. पीड़ित पति गाडे राजेश्वर राव ने साल 2016 में भवानी नाम की महिला से शादी की थी और उनके दो प्यारे बच्चे भी हैं. राजेश्वर राव खम्मम के एक प्राइवेट अस्पताल में नौकरी करते हैं, जिसके चलते उन्हें अक्सर बाहर रहना पड़ता था. कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राजेश्वर राव को अपनी पत्नी भवानी के चरित्र पर शक हुआ. शक की सुई तब यकीन में बदल गई जब 27 जुलाई की दोपहर को राजेश्वर अचानक बिना बताए घर, खाना खाने के लिए पहुंचे. उन्होंने अपनी पत्नी को किसी और गैरमर्द के साथ संदिग्ध हालत में देख लिया. इस खुलासे के बाद घर में हंगामा मच गया और अगले ही दिन यानी 28 जुलाई को गांव के बुजुर्गों और पंचायत के सामने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई.

पीछा करने लगा आशिक और फिर खुला राज़

पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का अफेयर सैदुलु नाम के एक युवक से चल रहा है, जो पेशे से कूरियर डिलीवरी बॉय का काम करता है. पंचायत के बाद जब 28 जुलाई को राजेश्वर अपने बड़े भाई को लाने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे, तो आरोपी सैदुलु ने रास्ते में उनका पीछा किया. किसी तरह राजेश्वर ने अपनी जान बचाई. इसके बाद जब राजेश्वर ने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन की चैट खंगाली, तो उनके होश उड़ गए. व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की चैट्स में जो कुछ लिखा था, उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.

चैट में लिखी थी खौफनाक बात

राजेश्वर द्वारा पुलिस को दिए गए सबूतों के मुताबिक, चैट में भवानी अपने प्रेमी सैदुलु से कह रही थी, ‘या तो मेरे पति को किसी सड़क हादसे में मार डालो, वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी.’ इतना ही नहीं, महिला ने अपने आशिक को यह भी निर्देश दिया था कि मर्डर को घर से बाहर अंजाम दिया जाए ताकि वह एक आम रोड एक्सीडेंट या दुर्घटना लगे और किसी को शक न हो.

डरे-सहमए पति ने तुरंत इन सभी चैट्स के स्क्रीनशॉट लिए और पुलिस के पास पहुंच गए. 1 अगस्त को उन्होंने डोरनाकल पुलिस स्टेशन में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज कर ली और केस को खम्मम रूरल पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया. पीड़ित पति का कहना है कि पुलिस में शिकायत देने के बावजूद उसे अभी तक पूरी तरह इंसाफ और सुरक्षा का इंतजार है. फिलहाल पुलिस वायरल चैट्स की सत्यता की जांच कर रही है और आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी में जुटी है. यह घटना सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है.

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