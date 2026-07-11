कूलर-पंखे, टीवी की आवाज में दफ्न कर दीं मासूमों की चीखें: रात में किया जल्लादों वाला काम, फिर कॉल पर खोला घिनौना राज़!

तेलंगाना में 17 साल की नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में जेल की सजा काट रहे एक आरोपी ने जमानत पर आते ही 6 लोगों मौत के घाट उतार दिया. यह घटना रंगा रेड्डी जिले की है, जहां शाबाद मंडल में एक ही अपराधी के सिर इस कदर बदले का खून सवार हो गया कि उसने पहले पीड़िता की हत्या की, उसकी मां और नानी को मौत के घाट उतार दिया. फिर अपने घर जाकर अपने ही 2 मासूम बच्चों और पत्नी को जान से मार दिया.इस पूरी वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया.

POSCO के मामले गया था जेल

एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकुमार नामक आरोपी रंगा रेड्डी जिले शाबाद मंडल का ही रहने वाला है जिसे कुछ समय पहले 17 साल की नाबालिग से जुड़े एक POSCO के मामले में हिरासत में लिया गया था, लेकिन कोर्ट से उसे जमानत मिल गई, जिसके बाद वो पहले अपने घर गया जहां मामूली से घरेलू विवाद के चलते अपने परिवार के 3 सदस्यों की हत्या कर दी. फिर बदला लेने के लिए पीड़िता समेत उसके परिवार का नामोंनिशान मिटा दिया.

पत्नी और बच्चों की बेरहमी से हत्या

पहले दैवलागुडा गांव पहुंचा, जहां घर का दरवाजा बंद किया. चीख-पुकारों की आवाज दबाने के लिए घर के सभी कूलर-पंखे और टीवी ऑन कर दिया. इसके बाद अपने 30 वर्षीय पत्नी सरिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. अपने 2 मासूम बच्चों, एक 4 साल का बेटा और एक 18 महीने के मासूम को भी मौत की नींद सुला दिया.

पीड़िता, मां, नानी को उतारा मौत के घाट

अपने छोटे से हसते-खेलते परिवार को मिटाने के बाद आरोपी राजकुमार 6 किमी. दूर चलकर उस गांव में पहुंचा जहां 17 साल की नाबालिग का परिवार रहता है. वहां पहले पीड़िता की हत्या कर दी, फिर उसकी 45 वर्षीय मां लक्ष्मी और 65 वर्षीय नानी रुक्कम्मा को भी मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने 6 हत्याओं को चाकूबाजी से जुड़ा बताया है. बता दें कि पीड़िता ने 16 मई को राजकुमार के खिलाफ POCSO के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस का कहना है कि 6 हत्याएं राजकुमार के खिलाफ दर्ज एक पीओसीएसओ मामले से जुड़ी हो सकती है लेकिन घटना के मकसद की जांच कर रहे हैं.

Six people were killed in a stabbing incident in Telangana’s Ranga Reddy district. The victims include a man’s wife, their two children, and three others. The accused, identified as Rajkumar, has been taken into custody. Police said the killings are believed to be linked to a… pic.twitter.com/UEArc5CQu1 — IANS (@ians_india) July 11, 2026

फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा

POCSO मामले में जमानत के बाद 6 हत्याओं को अंजाम देने वाले आरोपी के खुले घूमने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. जिसके बाद पुलिस ने इलाके की सुरक्षा बढ़ाई और स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम का गठन किया. जांच-पड़ताल और पूछताछ के आधार पर सुराग इकट्ठा किए और आरोपी की तलाश की जाने लगी. आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी राजकुमार को हिरासत में ले लिया गया है.

माता-पिता के सामने कबूल किया था जुर्म

तेलंगाना पुलिस का कहना है कि वो दोनों घटनाओं के पीछे का असल मकसद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. शुरुआती जांच से सामने आया है कि मारने के लिए चाकू के अलावा बड़े पत्थरों और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है.बताया जा रहा है कि आरोपी राजकुमार ने हत्याओं के बाद अपने माता-पिता को फोन किया और अपने जुर्म की दास्तां सुनाई थी.

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