Home > क्राइम > जमीन पर पटक-पटककर मां ने मार डाला 2 साल का बच्चा! सिर पर मोहब्बत का जुनून था ऐसा संवार; पल भर में बनी हैवान

जमीन पर पटक-पटककर मां ने मार डाला 2 साल का बच्चा! सिर पर मोहब्बत का जुनून था ऐसा संवार; पल भर में बनी हैवान

Telangana Crime: तेलंगाना के मेडचल ज़िले से एक झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक माँ ने प्रेम प्रसंग के खातिर अपने दो साल के बच्चे को ऐसी दर्दनाक मौत दी है जिसके बारे में जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: June 21, 2026 12:58:46 PM IST

love affair mother killed her son
love affair mother killed her son


Telangana Crime: तेलंगाना के मेडचल ज़िले से एक झंकझोर कर रख देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक माँ ने प्रेम प्रसंग के खातिर अपने दो साल के बच्चे को ऐसी दर्दनाक मौत दी है जिसके बारे में जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां एक माँ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही दो साल के बेटे को बेरहमी से मार डाला. ये मामला तब और भी हैरान करने वाला हो गया जब हत्या के बाद महिला ने अपने पति को गुमराह किया; इस दौरान उसने बच्चे की मौत को स्वाभाविक बताकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया. लेकिन, 20 दिन बाद सच सामने आया; पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला और दोबारा पोस्टमार्टम कराया. इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. 

जाने पूरा मामला 

जानकारी के मुताबिक, सिद्दिपेट ज़िले के जगदेवपुर मंडल के टिगुल गाँव के रहने वाले स्वामी और ज्योति, मेडचल ज़िले के कीसारा में रहते थे. वहीँ स्वामी टैक्सी ड्राइवर थे और कड़ी मेहनत करके अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का इंतजाम करते थे. वहीँ उनकी एक चार साल की बेटी और दो साल का बेटा, हरिकृष्ण था. पुलिस का कहना है कि, शादी से पहले ज्योति का नवीन नाम के एक व्यक्ति के साथ चक्कर चला, जो याददाद्री भुवनगिरी ज़िले के माधपुर गाँव का रहने वाला था. शादी के बाद भी ज्योति ने नवीन से संबंध बनाए रखे. जब भी स्वामी टैक्सी चलाने के लिए घर से निकलते, नवीन अक्सर ज्योति के घर आता था. 29 मई को भी ऐसा ही हुआ; स्वामी के काम पर जाने के बाद नवीन घर पहुँचा. जब वे दोनों अकेले थे, तो मासूम दो साल का हरिकृष्ण ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा और उनके पास आने की कोशिश करने लगा.

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जमीन पर पटका बच्चा और…

इस दौरान उसकी माँ बुरी तरह किलस गई और बच्चे के रोने से ज्योति और उसके प्रेमी के एकांत में खलल पड़ रहा था. इससे नाराज़ होकर नवीन ने ज्योति से कहा, “यह बच्चा हमारे रास्ते में रुकावट बन रहा है; चलो इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देते हैं.  हैरानी की बात यह है कि उसकी अपनी माँ, ज्योति भी इस घिनौनी साज़िश के लिए राजी हो गई. दोनों ने मिलकर दो साल के हरिकृष्ण को पैरों से पकड़ा, उसे हवा में घुमाया और पूरी ताकत से ज़मीन पर पटक दिया. इसके बाद उसे बेरहमी से पीटा गया. सिर में गंभीर चोट और अंदरूनी रक्तस्राव के कारण, मासूम बच्चा दर्द से तड़पता रहा और अंततः मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

बना डाली झूठी कहानी 

इसके बाद, खूनी माँ ने रोने-धोने का नाटक किया. उसने काम से लौटे अपने पति स्वामी को इस बात का यकीन दिलाया कि उनके बेटे को अचानक गंभीर दौरा पड़ा था, जिससे उसकी मौत हो गई. स्वामी ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया. इसके बाद, बच्चे के शव को उनके पैतृक गाँव टिगुल ले जाया गया, जहाँ परिवार की मौजूदगी में और सभी रीति-रिवाजों के साथ उसे दफ़ना दिया गया.

Tags: crime newsextramarital affairlove affairtelangana news
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