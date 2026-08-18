आधी रात बंद कमरे में पति ने ऐसा क्या किया? पत्नी हुई आगबबूला और मूसल लेकर… फिर हुआ खून-खून

तेलंगाना के हुस्नाबाद शहर में रिटायरमेंट बेनिफिट्स और संपत्ति को लेकर हुआ विवाद जानलेवा साबित हुआ. घर में पत्नी के साथ हुई कहासुनी के दौरान 62 वर्षीय सरकारी कर्मचारी की कथित तौर पर हत्या कर दी गई. जानिए पूरा मामला.

कौन था मृतक?

मरने वाले आदमी की पहचान वेंकटेशम के तौर पर हुई है, जो आसिफाबाद में एक कमर्शियल टैक्स ऑफिसर थे और इसी महीने रिटायर होने वाले थे. उनकी पत्नी, राजमणि, एक ऑक्ज़ीलियरी नर्स मिडवाइफ (ANM) के तौर पर काम करती हैं. पुलिस के अनुसार, वेंकटेशम के रिटायरमेंट बेनिफिट्स और प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर कपल के बीच बार-बार बहस होती थी. जानकारी के मुताबिक आरोपी पत्नी राजमणि कथित तौर पर मांग कर रही थी कि रिटायरमेंट का पैसा उसके नाम पर कर दिया जाए या प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया जाए.

क्या है पूरा मामला?

कहा जा रहा है कि रविवार रात को उनके घर पर लड़ाई बढ़ गई, इस दौरान राजमणि ने कथित तौर पर वेंकटेशम पर मूसल से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. बाद में चोटों के कारण उसकी मौत हो गई. इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया, ‘जैसे-जैसे उनका रिटायरमेंट पास आया, झगड़ा और बढ़ गया, और रिटायरमेंट के पैसे और एसेट्स को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस पर असहमति हो गई.’ हालांकि, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घर पहुंची और राजमणि को हिरासत में ले लिया.

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है और परिवार के सदस्यों और झगड़े से जुड़े दूसरे लोगों के बयान दर्ज कर रही है. और आगे की जांच कर रही है.

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