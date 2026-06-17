YouTube पर देखी वीडियो, फिर धड़ाधड़ छाप डाले फर्जी नोटों के बंडल; दूधवाले ने किया पर्दाफाश

Telangana Crime News: तेलंगाना पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले एक गैंग का हाल ही में पर्दाफाश किया है. इस गैंग ने YouTube देखकर नकली नोट छापना सीखा था. पुलिस ने 38 साल के बेजवाड़ा राजीव उर्फ ​​राजू और 26 साल की उसकी पत्नी दुर्गम पवनी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके पास से नकली नोट, एक प्रिंटर-स्कैनर, पेपर स्टॉक और 500 रुपये के नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला दूसरा सामान जब्त किया.

यूट्यूब पर वीडियो देख छापे नकली नोट

जांच करने वालों के मुताबिक, आरोपियों ने अच्छी क्वालिटी के बॉन्ड पेपर पर नकली नोट छापे, उन्हें कैंची और स्टील रूलर से करेंसी के साइज़ में काटा, और उन्हें असली नोट जैसा बनाने की कोशिश की, फिर उन्हें पब्लिक जगहों पर सर्कुलेट किया.

पुलिस ने दी जानकारी

नलगोंडा DSP के. शिवराम रेड्डी ने कहा, ‘आरोपियों ने YouTube वीडियो से नकली नोट छापने का तरीका सीखा. उन्होंने ऑनलाइन एक HP प्रिंटर, बॉन्ड पेपर और दूसरा सामान खरीदा और अपने घर पर 500 रुपये के नकली नोट बनाना शुरू कर दिया.” DSP ने कहा, “यह गैंग खास तौर पर भीड़ वाली दुकानों, वीकली मार्केट और बिजनेस की जगहों को टारगेट करता था, जहां ट्रांजैक्शन जल्दी होते हैं और नकली नोटों का तुरंत पता चलने की संभावना कम होती है. बुजुर्ग दुकानदार उनके पसंदीदा टारगेट में से थे.’

दुधवाले ने खोला राज़

एक दूधवाले को 500 रुपये का नकली नोट मिला, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की. मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष टीम बनाई और 15 जून को आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 500 रुपये के 15 नकली नोट (कुल 7,500 रुपये), एक HP प्रिंटर-कम-स्कैनर, बॉन्ड पेपर की 100 शीट, कटी हुई कागज की पत्तियां, कैंची, स्टील रूलर, एक स्पार्कल पेन और बिना रजिस्ट्रेशन की पल्सर बाइक जब्त की.

IND vs AFG 2nd ODI Live Streaming: लखनऊ में सीरीज सील करने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव मैच

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस गिरोह से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी राजीव पहले भी कई अपराध कर चुका है. उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हत्या का एक मामला, हत्या की कोशिश का एक मामला और नकली नोटों से जुड़े सात मामले शामिल हैं. उसके खिलाफ मिरयालगुडा I टाउन पुलिस स्टेशन में एक राउडी शीट भी दर्ज है.

‘सपने में भी छक्के लगाते हैं सचिन तेंदुलकर…’, मास्टर ब्लास्टर का ऐसा खौफ, कि रातों की नींद खो बैठे थे शेन वॉर्न!