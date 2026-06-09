तेलंगाना: चीफ इंजीनियर के 15 ठिकानों पर ACB का महा-छापा; सोने-चांदी के बिस्कुट, भारी आभूषण, बेहिसाब नकदी, चांदी के बर्तनों और करोडों की जमीनों का खुलासा!

तेलंगाना में एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचारियों और आय से अधिक संपत्ति रखने वालों के खिलाफ लगातार कई सख्त कार्रवाई की हैं. राज्य के सड़क एंव भवन, जलमंडल और ऐसे कई सरकारी विभागों के इंजीनियर ACB के निशाने पर बने हुए हैं जिसके तहत लगातार घरों और कार्यालयों पर एसीबी की रेड पड़ रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को तेलंगाना के आर एंड बी विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ जे. बालू नाइक से जुड़ी कई संपत्तियों पर छापेमारी की गई. बताया जा रहा है कि सोने के बिस्कुट, भारी आभूषण, दस्तावेज और नकदी बरामद हुई है. सूत्रों का दावा है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति की जांच की जा रही है.

अधिकारियों ने खंगाले दस्तावेज

मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि एसीबी की टीमों ने माधापुर स्थित नाइक के आवास, उनसे जुड़े 9 स्थान और उनके रिश्तेदारों के करीब आठ आवासों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने जांच और तलाशी के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति संबंधी कागजात खंगाले हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल रेड

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, नाइक पर सरकारी ठेके देते समय कुछ कंपनियों को खास तवज्जो देने का आरोप है. यही वजह है कि अधिकारी इंजीनियर के साथ-साथ रिश्तेदारों पर भी रेड डाल रहे हैं ताकि उनकी वास्तविक इनकम और संपत्ति का सही आकलन किया जा सके.

सीक्रेट लॉकर्स से निकला खजाना

इसी मामले में एसीबी की लाइव रेड से जुड़ी फोटो और वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें अधिकारी इंजीनियर-इन-चीफ नाइक के घर पर दस्तावेजों की जांच-पड़ताल करते नजर आ रहे हैं. वीडियो और फोटोज में भारी मात्रा में बरामद किया हुआ कैश, सोने के भारी आभूषण, कीमती बर्तन, सोने-चांदी के बिस्कुट, प्लॉट, खेती की जमीन और सीक्रेट लॉकर्स खुले हैं.

ACB teams are currently conducting raids at multiple properties linked to J. Balu Naik, Engineer-in-Chief in Telangana’s R&B dept Gold biscuits, heavy jewelry, documents and cash stacks have reportedly been found, with sources claiming assets worth ₹100+ crore under scrutiny pic.twitter.com/nxpiimv321 — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 9, 2026

चीफ इंजीनियर पर गंभीर आरोप

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एसीबी की रेड आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में हुई थी लेकिन इंजीनियर के घर से करोड़ों की संपत्ति बरामद की जा चुकी है. हालांकि अभी एसटिमेट सामने नहीं आया है. इंजीनियर-इन-चीफ नाइक पर सड़क ठेकों में पक्षपात करने, चुनिंदा ठेकेदारों से कमीशन लेने और अपनी ओवरऑल इनकम से अधिक संपत्ति जमा करने के आरोप हैं.

ये भी पढ़ें:- ₹6000 से करोड़ों का सफर! सरकारी इंजीनियर के 14 लग्जरी ठिकाने, नोटों से लबालब भरे मिले बैंक लॉकर; उड़ गए अफसरों के तोते!