पत्नी पर शक, सड़क पर विवाद और अगले दिन इस हालत में मिला पति, इटावा की घटना ने हर किसी को किया हैरान

Etawah Crime: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शादी के महज 20 दिन बाद सामने आए एक दर्दनाक घटनाक्रम ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पहले पति-पत्नी के बीच सड़क पर हुआ विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अगले ही दिन नवविवाहित युवक का शव पेड़ से लटका मिला. पति की मौत की खबर के बाद पत्नी ने भी कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया. अब पुलिस वायरल वीडियो, दोनों पक्षों के बयानों और घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.
सिर्फ 20 दिन पहले हुई थी शादी, फिर रिश्ते में आने लगी दरार
मामला इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के जुगरामऊ गांव का है. यहां रहने वाले 25 वर्षीय अंकित कुशवाहा की शादी 6 जुलाई 2026 को खुशबू से हुई थी. परिवार अभी नई शादी की खुशियों में ही था कि दोनों के रिश्ते में तनाव की बातें सामने आने लगीं. परिजनों के मुताबिक घटना से एक दिन पहले खुशबू किसी परिचित के साथ बस स्टैंड की ओर जा रही थी. इसी दौरान अंकित की नजर पत्नी पर पड़ी, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क पर ही विवाद शुरू हो गया.