पत्नी पर शक, सड़क पर विवाद और अगले दिन इस हालत में मिला पति, इटावा की घटना ने हर किसी को किया हैरान

Etawah Crime: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में शादी के महज 20 दिन बाद सामने आए एक दर्दनाक घटनाक्रम ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. पहले पति-पत्नी के बीच सड़क पर हुआ विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अगले ही दिन नवविवाहित युवक का शव पेड़ से लटका मिला. पति की मौत की खबर के बाद पत्नी ने भी कथित तौर पर आत्महत्या का प्रयास किया. अब पुलिस वायरल वीडियो, दोनों पक्षों के बयानों और घटनास्थल से मिले तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

सिर्फ 20 दिन पहले हुई थी शादी, फिर रिश्ते में आने लगी दरार

मामला इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के जुगरामऊ गांव का है. यहां रहने वाले 25 वर्षीय अंकित कुशवाहा की शादी 6 जुलाई 2026 को खुशबू से हुई थी. परिवार अभी नई शादी की खुशियों में ही था कि दोनों के रिश्ते में तनाव की बातें सामने आने लगीं. परिजनों के मुताबिक घटना से एक दिन पहले खुशबू किसी परिचित के साथ बस स्टैंड की ओर जा रही थी. इसी दौरान अंकित की नजर पत्नी पर पड़ी, जिसके बाद दोनों के बीच सड़क पर ही विवाद शुरू हो गया.

सड़क पर हुआ झगड़ा, लोगों ने कराया बीच-बचाव

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पति-पत्नी के बीच कहासुनी कुछ ही देर में मारपीट तक पहुंच गई. आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर दोनों को शांत कराया और घर भेज दिया. हालांकि परिवार का कहना है कि घर लौटने के बाद भी तनाव खत्म नहीं हुआ. इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. अब यही वीडियो पुलिस जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है.

अगले दिन खेत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव

परिजनों के अनुसार सोमवार सुबह अंकित घर से निकला था. कुछ समय बाद सूचना मिली कि घर से करीब 200 मीटर दूर खेत में एक पेड़ से उसका शव लटका हुआ है. सूचना मिलते ही फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. घटना की खबर फैलते ही गांव में बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए.

पति की मौत के बाद पत्नी ने भी किया आत्महत्या का प्रयास

अंकित की मौत की जानकारी मिलने के बाद पत्नी खुशबू की तबीयत भी बिगड़ गई. परिजनों के मुताबिक उसने पहले नींद की गोलियां खाईं और बाद में साड़ी का फंदा बनाकर आत्महत्या का प्रयास किया. गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. इलाज के दौरान कुछ समय तक उसने हंगामा भी किया, लेकिन बाद में डॉक्टरों और परिजनों ने समझाकर उसका उपचार शुरू कराया. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

पत्नी का दावा- पति को हो गई थी गलतफहमी

अस्पताल में इलाज के दौरान खुशबू ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसके पति को गलतफहमी हो गई थी. उसके मुताबिक वह बाजार में कपड़े खरीदने गई थी. उसी दौरान अंकित ने उसे एक युवक के साथ देखकर शक किया और बाजार में ही मारपीट शुरू कर दी. खुशबू का कहना है कि गुस्से में उसने कहा था कि वह इस तरह के व्यवहार के साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसके साथ मारपीट की जा रही थी

परिवार ने रखा अलग पक्ष, मानसिक तनाव की बात कही

मृतक अंकित के बड़े भाई राजेश ने घटना को लेकर अलग दावा किया. उनका कहना है कि परिवार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि बिना किसी लिखित सहमति के बहू को कहीं नहीं भेजा जाएगा. उनके अनुसार अंकित की पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ जा रही थी, जिसे लेकर विवाद हुआ था. राजेश का आरोप है कि उसी घटना के बाद अंकित मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगा और अगले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली. घटना के बाद वायरल हुआ वीडियो अब पुलिस के लिए अहम साक्ष्य बन गया है. वीडियो में सड़क पर पति-पत्नी के बीच विवाद और वहां मौजूद लोगों की भीड़ दिखाई देने की बात सामने आई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो किसने बनाया, उसमें दिखाई गई परिस्थितियां क्या थीं और पूरा घटनाक्रम वास्तव में किन हालात में हुआ.

सभी तथ्यों की जांच के बाद होगी कार्रवाई

सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस को युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई. उन्होंने बताया कि घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि युवक की शादी करीब 20 दिन पहले हुई थी और उसके बाद ही यह पूरा घटनाक्रम सामने आया.