2 नाबालिग, 3 साल की बच्ची और 1 करोड़ रुपये की फिरौती! तरन्नुम फातिमा केस की वो खौफनाक कहानी, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देगी

Tarannum Fatima Murder Case: मुंबई में दिसंबर 2016 का एक मामला ऐसा था, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया था. महज साढ़े 3 साल की बच्ची तरन्नुम फातिमा उर्फ जुनेरा अचानक घर के बाहर खेलते हुए गायब हो गई. करीब 2 हफ्ते तक परिवार को यही उम्मीद रही कि उनकी बच्ची शायद सुरक्षित वापस आ जाएगी. फिर एक फोन आया और दूसरी तरफ से 1 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई. लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो जो सच सामने आया, उसने पूरे मामले को ही पलट दिया.

क्या था पूरा मामला?

तरन्नुम मुंबई के नागपाड़ा इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी. 5 दिसंबर 2016 को वह घर के आसपास खेल रही थी, तभी कथित तौर पर पड़ोस में रहने वाले एक किशोर ने उसे चॉकलेट देने के बहाने अपने पास बुलाया. पुलिस के मुताबिक, बच्ची को पहले बेहोश करने की कोशिश की गई. इसके बाद उसकी नाक से खून आने लगा और घबराए किशोर ने मोबाइल फोन के चार्जर के तार से उसका गला दबा दिया. आरोप है कि बच्ची की मौत उसी दिन हो गई थी.

आखिर क्यों 2 किशोरों ने महज 3 साल की बच्ची का किया अपहरण?

पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी को लगा था कि बच्ची के पिता मुमताज खान के पास काफी पैसा है. इसी धारणा के आधार पर बच्ची को निशाना बनाया गया और उसके परिवार से बड़ी रकम वसूलने की योजना बनाई गई. करीब दो हफ्ते बाद 19 दिसंबर को परिवार को फिरौती के फोन आने शुरू हुए और 1 करोड़ रुपये मांगे गए.

डील 1 करोड़ रुपये से 28 लाख रुपये तक कैसे पहुंची?

परिवार इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था. पुलिस की सलाह पर, पिता ने रकम कम करने के लिए कॉल करने वाले से बातचीत की. आखिर में, 28 लाख रुपये में डील हुई. आरोपी ने पिता से कलवा के पास एक जगह पर पैसे छोड़ने को कहा. पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब हो गया.

पुलिस ने आरोपी को कैसे पकड़ा?

इसके बाद, पुलिस ने फोन कॉल और मोबाइल फोन रिकॉर्ड की डिटेल में जांच शुरू की. एक मोबाइल नंबर बांद्रा स्टेशन के पास एक मोबाइल रिचार्जर से जुड़ा था. दुकानदार ने दो लड़कों की पहचान की. उनमें से एक तरन्नुम का पड़ोसी था. उसके मोबाइल फोन की लोकेशन भी उसी इलाके में थी जहां फिरौती के पैसे मांगे गए थे. इसके बाद, पुलिस ने उसे और उसके 16 साल के साथी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के बाद, पुलिस ने लड़की की लाश पड़ोस की एक बिल्डिंग की छत पर पानी की टंकी के पास से बरामद की. दोनों किशोरों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की गई.

कोर्ट ने क्या सजा सुनाई?

केस इसलिए मुश्किल हो गया क्योंकि आरोपी नाबालिग थे. 2017 में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के आरोपी पर बच्चों की कोर्ट में एक बालिग की तरह केस चलाने की इजाजत दी, जबकि 16 साल के लड़के का केस बोर्ड के सामने चलता रहा. बाद में, 2019 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि 17 साल के आरोपी पर भी एक नाबालिग की तरह केस चलाया जाए. कोर्ट ने जुवेनाइल लॉ के सुधार के मकसद को ज़रूरी माना. खबर है कि इस फैसले के खिलाफ लड़की के माता-पिता की अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. इसलिए, इस मामले में बालिग कोर्ट के लिए उम्रकैद या मौत की सज़ा देना सही नहीं होगा.