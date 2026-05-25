मासूम की चीखों पर ठहाके? पीड़ित परिवार का रो-रोकर बुरा हाल, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसी-मजाक करती दिखी पुलिस; वीडियो वायरल

एक तरफ तमिलनाडु के कोयबंटूर में 10 साल की मासूम के अपहरण, यौन उत्पीड़न और निर्मम हत्या ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, लेकिन ये मामला उस समय भड़क गया, जब पश्चिम जोन की पुलिस महानिरीक्षक (IG) आरवी राम्या भारती इस त्रासदी से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्कुराते और मजाक करते हुए नजर आईं. इस घटना से जुड़ा वीडियो वहां स्थित कैमरों में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. अब यूजर्स ने पुलिस अधिकारियों की कड़ी आलोचना की है, जिससे अलग बहस छिड़ गई है. जानें आखिर क्या है पूरा मामला-

क्या है पूरा मामला?

कोयंबटूर के सुलूर जिले के पल्लापलयम में 10 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या, यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले पर जन आक्रोश देखा जा रहा है.बताया जा रहा है कि पांचवी क्लास में पढ़ने वाली मासूम बच्ची 21 मई को शाम 5 बजे के आसपास घर के बाहर खेलते हुए एक लोकल शॉप पर जा रही थी और वहीं से लापता हो गई.

उसी दिन घर वालों की खोजबीन के बाद बच्ची का पता नहीं चला तो शाम 8:30 बजे शिकायत दर्ज कराई गई. बच्ची का पता लगाने के लिए लोकल पुलिस ने 5 विशेष टीमें गठित की. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और जांच में तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. कड़ी जांच और पूछताछ के दौरान बच्ची का शव कन्नामपलयम झील के किनारे पर जख्मी मिला.

सीसीटीवी फुटेज ने आरोपी को पकड़ा

इस घटना की प्रेस ब्रीफिंक के दौरान पश्चिम जोन की पुलिस महानिरीक्षक (IG) आरवी राम्या भारती ने एएनआई को बताया कि सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों से पता चला है कि नागपट्टिनम जिले के मूल निवासी और कोयंबटूर में बसे लगभग 33 वर्षीय कार्थी, जो पीड़िता के परिवार का परिचित और पड़ोसी भी है, लापता बच्ची को अपने साथ ले गया था. कन्नमपलयम स्थित मारिया रोज गार्डन अपार्टमेंट्स की पहली मंजिल पर छिपे आरोपी कार्थी को विशेष पुलिस दल ने घेर लिया.

पुलिस से बचने के प्रयास में वह ऊपर से कूद गया, जिससे उसके दाहिने हाथ और दाहिने पैर में फ्रैक्चर हो गए. फिल्हाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान आरोपी कार्थी ने कबूल किया कि उसने बच्ची को बहला-फुसलाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी हत्या कर दी. इस साजिश में 30 वर्षीय मोहन भी शामिल था.

प्रेस ब्रीफिंक के दौरान पुलिस के आचरण पर सवाल

प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आईजी राम्या भारती ने बताया कि हत्या और पीओसीएसओ अधिनियम के तहत कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं. पीड़ित परिवार शोक में डूबा है तो स्थानीय लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर रास्ता रोककर विरोध प्रदर्शन किया है. इसी घटना की ब्रीफिंग के दौरान आईजी राम्या भारती की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अधिकारी संगीन मामले की प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मुसकुरा रही है और अपने नाखून घिस रही हैं.

A video showing police officers laughing during a press conference on the Coimbatore child murder case has triggered backlash on social media. Users criticised the conduct by the officials as Tamil Nadu continues to react strongly to the brutal killing. #coimbatore #tamilnadu… pic.twitter.com/y6VMtoDAKP — The Federal (@TheFederal_News) May 24, 2026

कई मिनटों तक लगातार आसपास बैठे अधिकारी भी आईजी राम्या भारती के साथ हंसी-मजाक करते रहे. ये मामले वहां लगे कैमरों में कैद हो गया. इसी मामले पर सोशल मीडिया पर लोग कड़ी आलोचना कर रहे हैं कि मासूम के खिलाफ हुए जघन्य अपराध पर चर्चा करते समय अधिकारियों की संवेदनशीलता और सहानुभूति का ध्यान रखना चाहिए था. सभी अधिकारियों के इस व्यवहार की कड़ी निदा की जा रही है.

💔This is absolutely horrific. A 10-year-old girl abducted, assaulted, and murdered in Sulur, Coimbatore. The fact that the Inspector General, Ramya Bharathi, was seen laughing and joking during the press conference about this tragedy is beyond comprehension. pic.twitter.com/ZUiCjmjUX6 — indiainlast24hr (@indiain24hr) May 24, 2026

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