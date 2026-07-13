पत्नी की बेवफाई ने तबाह कर दिया परिवार! शख्स ने पहले 2 बच्चों की करंट लगाकर की हत्या; फिर उसी तरह खुद की ले ली जान

Tamilnadu Crime: तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले से एक हैरान कर देने वाला सामने आया है. जहां पत्नी की बेवफाई के कारण पूरा परिवार खत्म हो गया. जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. दरअसल, पूरा मामला यह है कि 40 साल के मैरी माइकल ने कथित तौर पर अपने 2 बच्चों की बिजली का करंट लगाकर हत्या कर दी और फिर उसी तरीके से खुद भी अपनी जान दे दी. इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोग सदमे में हैं.

पुलिस की जानकारी के अनुसार, मृतक मैरी माइकल पहले ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करता था. उसके 2 बच्चे, 14 साल की मैरी निरोशा और 12 साल की मैरी केनिस्टन एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे.

शुरुआती जांच में हुआ खुलासा

शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि करीब 6 महीने पहले माइकल की पत्नी उसे और बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ रहने चली गई थी. तब से वह बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में था; उसने ट्रक चलाना लगभग छोड़ दिया था और कभी-कभी पेंटिंग का काम करता था. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार रात माइकल बाजार से बच्चों के लिए खाना लाया था. उसने दोनों को खाना खिलाने के बाद सुला दिया. आरोप है कि जब बच्चे सो गए तो उसने उनके शरीर पर बिजली के तार बांध दिए और उन्हें सीधे बिजली सप्लाई से जोड़ दिया, जिसकी वजह से दोनों की तुरंत मौत हो गई. इसके बाद उसने उसी तार का इस्तेमाल करके अपनी भी जान दे दी.

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घटना के वक्त सो रहे थे माइकल के पिता

माइकल के 75 साल के पिता एंथनी मुथु भी उसी घर में रहते थे और घटना वाली रात कमरे के बाहर सो रहे थे. जब शनिवार दोपहर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला और अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो उन्हें शक हुआ. पड़ोसियों की मदद से उन्होंने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचकर और दरवाजा तोड़कर पुलिस ने तीनों के शव एक खाट पर बिजली के तारों में लिपटे हुए पाए. जानकारी सामने आ रही है कि पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए तूतुकूड़ी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है. मामले की जांच की जा रही है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए घटना की जांच कर रही है.

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