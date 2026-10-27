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तमिलनाडु में बड़ा कांड! 17 कैदी चमका देकर जेल से फरार; चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर

Theni Jail Escape: तमिलनाडु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, तमिलनाडु के थेनी जिले से 17 कैदी भाग गए हैं. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. एहतियात के तौर पर, पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 जगहों पर चेकपॉइंट बनाए गए हैं और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है.

By: Heena Khan | Published: October 27, 2026 10:33:03 AM IST

tamil nadu jail break
tamil nadu jail break


Theni Jail Escape: तमिलनाडु से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, तमिलनाडु के थेनी जिले से 17 कैदी भाग गए हैं. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. एहतियात के तौर पर, पड़ोसी डिंडीगुल जिले में 16 जगहों पर चेकपॉइंट बनाए गए हैं और सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है. पुलिस ने तमिलनाडु के थेनी जिले की थेक्कमपट्टी सब-जेल से भागे 17 अंडरट्रायल कैदियों में से चार को पकड़ लिया है, जबकि बाकी को ढूंढने के लिए इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

शुरू हुआ ऑपरेशन 

भागे हुए चार कैदियों की पहचान प्रवीण कुमार, सिलंबरासन, राजकुमार और राजा सिकंदर के रूप में हुई है, जबकि बाकी 13 कैदियों को ढूंढने के लिए जिले के घने जंगल वाले इलाकों में इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है. साउथ ज़ोन के पुलिस इंस्पेक्टर जनरल बिदारी ने NDTV को बताया कि जंगल वाले इलाके में इंटेंसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है. उन्होंने कहा, “हमें भरोसा है कि हम उन सभी को पकड़ लेंगे.”

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16 जगहों पर चेकपोस्ट 

पुलिस को शक है कि बाकी कैदी थेनी के जंगल वाले इलाके में छिपे हो सकते हैं. मुश्किल इलाके में कॉम्बिंग के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं, जबकि भागने वालों को इलाके से बाहर जाने से रोकने के लिए 16 जगहों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कम से कम एक अंडरट्रायल ने भागने की कोशिश में कथित तौर पर मिर्गी का दौरा पड़ने का नाटक किया. खबर है कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो मामला और बिगड़ गया, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर घायल हो गया.

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भागने की घटना के बाद घटना के आस-पास के हालात की जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या सब-जेल में सिक्योरिटी या सुपरविज़न में कोई कमी थी. अंडरट्रायल पर हत्या की कोशिश और ड्रग्स से जुड़े जुर्म समेत कई क्रिमिनल केस चल रहे थे. पुलिस रिकॉर्ड से पता चलता है कि भागने वाले ज़्यादातर युवा हैं, जिनकी उम्र ज़्यादातर 19 से 26 साल के बीच है. वे तमिलनाडु के अलग-अलग ज़िलों से हैं, जिनमें मदुरै, शिवगंगा, रामनाथपुरम, सलेम, कन्याकुमारी और थेनी शामिल हैं. पुलिस जंगल वाले इलाके पर फोकस कर रही है, जहां घनी हरियाली और मुश्किल इलाका सर्च को मुश्किल बना सकता है. टीमें कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रही हैं, जबकि चेकपोस्ट पर मौजूद लोग भागने वालों को रोकने के लिए अलर्ट पर हैं.

Tags: crime newstamilnadu
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