Cyber Fraud: तमिलनाडु में सरकारी खजाने पर किसने मारा डाका! तीन पंचायतों के खातों से उड़ा लिए 22 करोड़ 10 लाख रुपये

Tamil Nadu Government Bank Account Fraud: तमिलनाडु से एक मंगलवार 10 नवंबर 2026 को ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिससे राज्य की सरकार को बड़ा झटका लगा है. तमिलनाडु सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत काम करने वाली 3 पंचायत यूनियनों के बैक अकाउंड से साइबर अपराधियों ने 22 करोड़ 10 लाख रुपये उड़ा लिए. इस घटना ने सरकारी फंड की सुरक्षा और ऑनलाइन वित्तीय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

तीन ज़िलों की पंचायतों को निशाना बनाया गया

यह साइबर फ्रॉड तमिलनाडु के तीन अलग-अलग ज़िलों में हुआ. क्रिमिनल्स ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाली पंचायत यूनियनों के बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपये निकाल लिए.

जानकारी के मुताबिक, रामनाथपुरम ज़िले में मंडपम पंचायत यूनियन के अकाउंट से करीब 14 करोड़ रुपये गायब हो गए. तिरुपुर ज़िले में धारापुरम पंचायत यूनियन के अकाउंट से करीब 5 करोड़ रुपये चोरी हो गए. इसके अलावा, नागपट्टिनम ज़िला पंचायत यूनियन के बैंक अकाउंट से करीब 3 करोड़ 10 लाख रुपये निकाले गए. इन तीनों अकाउंट से कुल 22.10 करोड़ रुपये का फ्रॉड हुआ.

सरकारी पोर्टल में सेंध?

इस मामले की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स ने कथित तौर पर पंचायत यूनियनों और बैंकों के बीच सरकारी फंड के लेन-देन के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन पोर्टल को निशाना बनाया. पंचायत सेक्रेटरी और संबंधित अधिकारी अपने यूज़र ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके इस पोर्टल पर लॉग इन करते हैं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि क्रिमिनल्स ने फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन में सेंध लगाने के लिए पोर्टल में टेक्निकल कमियों का फायदा उठाया. हालांकि, अभी यह साफ़ नहीं है कि यह क्राइम सीधे बैंक अकाउंट में जाकर किया गया था या सरकारी पोर्टल को हैक करके.

IP एड्रेस तीन देशों से जुड़े

जांच के दौरान, साइबर क्राइम पुलिस को वेबसाइट कनेक्शन से जुड़े ईमेल और IP एड्रेस से अहम सुराग मिले हैं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध एक्टिविटी बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रीस से जुड़ी हुई है.

इस मामले में, पुलिस इस संभावना की भी जांच कर रही है कि यह साइबर अटैक विदेश में बैठे क्रिमिनल्स ने किया हो. हालांकि, साइबर अटैक विदेश से होने के बावजूद, भारत में बैठे लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा रहा है. शक है कि चोरी किए गए फंड को अलग-अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए लोकल बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया होगा.

क्या करोड़ों रुपये वापस मिलेंगे?

साइबर फ्रॉड में, क्रिमिनल्स अक्सर चोरी किए गए फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में और फिर कई दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं. इससे पैसे का असली ठिकाना पता लगाना मुश्किल हो जाता है. पुलिस अभी उन बैंक अकाउंट की पहचान करने में लगी है जिनमें सरकारी फंड ट्रांसफर किए गए थे.

पोर्टल बनाने और मैनेज करने वाली टेक्निकल टीम की भूमिका की भी जांच चल रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अधिकारियों की लॉगिन डिटेल्स अपराधियों तक कैसे पहुंचीं और पोर्टल के सिक्योरिटी सिस्टम में कहां गड़बड़ी हुई. ध्यान देने वाली बात यह है कि पुडुचेरी में भी सरकारी बैंक अकाउंट्स को टारगेट करने वाले ऐसे ही साइबर फ्रॉड की खबरें आई हैं. तमिलनाडु में हुई इस बड़ी घटना ने सरकारी डिजिटल सिस्टम की सिक्योरिटी को लेकर नई चिंताएं खड़ी कर दी हैं.