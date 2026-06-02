विधवा महिला से हुआ प्यार, 4 साल तक रहा लिव-इन-रिलेशन; फिर ड्राइवर ने अचानक क्यों दे दी जान? सुसाइड वीडियो से खुला राज़

Talwandi Sabo: पंजाब से एक दुखद और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला और उसके परिवार से तंग आकर एक युवक ने अपनी जान ले ली. मृतक की पहचान चरणप्रीत सिंह के रुप में की गई है. वह पिछले चार साल से एक महिला के साथ लिव-इन-रिलेशन में रह रहा था. आत्महत्या करने से पहले यूवक ने एक वीडियो बनाकर अपने भाई को भेजा था. इस वीडियो में युवक ने महिला और उसके परिवार को जिम्मेदार बताया.

युवक ने ली खुद की जान

मृतक ने मरने से पहले रो-रोकर वीडियो में अपनी आपबीती बताई. वीडियो के मुताबकि, उसके लिव-इन-पार्टनर और उसके परिवार ने महिला की बेटी को विदेश भेजने के नाम पर करीब साढ़े चार लाख रुपये उधार लिए थे. चरणप्रीच ड्राइवर के तौर पर काम करता था, उसने बड़ी मेहनत से ये रकम इकट्ठा की थी. जब उसने पैसे मांगने शुरू किए, तो महिला और उसके पूरे परिवार ने मिलकर मानसिक तौर पर परेशान करना शुरू कर दिया. महिला उसे पैसे लौटाने की बजाए धमकियां दे रही थी. जिससे वह काफी परेशान था.

भाई को भेजा सुसाइड वाला वीडियो

चरणप्रीत ने सल्फास खाकर अपनी जान दी. सल्फास खाने से पहले उसने अपने मोबाइल से एक वीडियो रिकॉर्ड किया. इस वीडियो में उसने पूरी धोखाधड़ी की कहानी सुनाई. उसने यह वीडियो अपने भाई को भी WhatsApp पर भेजा. ताकी उसकी मौत के बाद उसका भाई इंसाफ दिला सके. वीडियो भेजने के बाद उसने अपनी जान दे दी.

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पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

इस घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच-पड़ताल शुरू कर दी. तलवंडी साबो के थाना प्रभारी (एसएचओ) अमरीक सिंह ने मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक के भाई के बयान और सुसाइड वीडियो के आधार पर चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने उनमें से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. थाना प्रभारी ने बताया कि फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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