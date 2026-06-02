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Gujarat Crime: महिला के थे बच्चे, फिर हो गई गर्भवती, बच्चे को जन्म देने के बाद किया ऐसा कांड; पुलिस ने लिया एक्शन

Surat Crime: गुजरात के सूरत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जब एक नवजात को उसकी महिला ने पॉलीथीन में भरकर कचरे के ढेर में फेंक दिया. पुलिस ने इस मामले में महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Hasnain Alam | Published: June 2, 2026 6:51:03 PM IST

सूरत में नवजात को कचरे में फेंकने वाली महिला हुई गिरफ्तार
सूरत में नवजात को कचरे में फेंकने वाली महिला हुई गिरफ्तार


Gujarat Crime News: गुजरात के सूरत से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया था, जिसका खुलासा हो गया है. दरअसल, कतारगाम इलाके में कचरे के ढेर से 26 मई को नवजात का शव मिला था. इस मामले में पुलिस ने नवजात की मां को गिरफ्तार कर लिया है. महिला खुद पॉलीथीन में भरकर नवजात को कचरे के ढेर में फेंक गई थी.

इस मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला पॉलीथीन ले जाते नजर आई थी. 25 मई की रात करीब एक बजे कतारगाम के अवधूतनगर सोसायटी के पास एक प्लास्टिक की थैली में नवजात शिशु मृत अवस्था में मिला था. स्ट्रीट डॉग्स पॉलीथीन को कचरे के ढेर से उठाकर सड़क पर ले आए थे.

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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने की जांच

कुछ लोगों की इस पर नजर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से जांच शुरू की. इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में महिला नजर आई और पुलिस उस तक पहुंच गई

पुलिस ने शांतिनगर सोसायटी निवासी 43 साल की हेमलताबेन वीरेंद्रसिंह बारिया को हिरासत में लिया. पूछताछ में महिला ने स्वीकार किया कि उसके पहले से दो बड़े बच्चे हैं. इस उम्र में दोबारा गर्भवती होने पर उसे समाज में बदनामी का डर सताने लगा था.

महिला ने मृत बच्चे को दिया था जन्म

महिला ने बताया कि घर में कोई मौजूद नहीं था, उसी दौरान उसने समय से पहले मृत बच्चे को जन्म दिया था. इसके बाद उसने नवजात को प्लास्टिक की थैली में रखकर कचरे के ढेर में फेंक दिया था, जिससे किसी को इसकी जानकारी न हो.

पुलिस के अनुसार महिला का बयानों और सबूते के आधार पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 94 और 91 के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

Tags: crime newsGujarat newssurat news
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