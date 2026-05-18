सुसाइड या मर्डर? फ्लैट में मिला युवती का शव, लिव-इन पर्टनर गायब; जांच में पुलिस ने क्या किया खुलासा?

Surat Girl Dead in Flat: गुजरात के सूरत के ग्रामीण इलाके से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है. रविवार को, जिले के पलसाना तालुका के बागुमारा गांव में स्थित एक अपार्टमेंट से एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है, और स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि मृतका एक युवक के साथ ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ में रह रही थी, जो फिलहाल लापता है. युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है; उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद उसकी मौत के पीछे का रहस्य सुलझ जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह घटना बागुमारा गांव में स्थित ‘महादेव विला अपार्टमेंट्स’ में हुई, जो पलसाना पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. रविवार को, इमारत की पांचवीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 506 में युवती का शव मिला. मृतका की पहचान माही खातून के रूप में हुई है. आरोप है कि माही खातून इस फ्लैट में एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी.

शव मिलने की बात तब सामने आई जब युवक का एक दोस्त उसे काम के लिए लेने फ्लैट पर पहुंचा. फ्लैट में घुसने पर दोस्त ने युवती को मृत अवस्था में पड़ा पाया, जबकि वह युवक जिसके साथ वह रहती थी, वहां कहीं नहीं मिला.

दोस्त ने मकान मालिक और पुलस को जानकारी दी

दोस्त ने तुरंत मकान मालिक और पुलिस को स्थिति के बारे में जानकारी किया. घटना की जानकारी मिलते ही, पलसाना पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने फ्लैट से शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए पास के एक अस्पताल में भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवती की मौत का सटीक कारण पता चल पाएगा, और यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि जिस युवक के साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में थी, उसकी इस घटना में कोई भूमिका थी या नहीं.

पुलिस ने क्या बताया?

सूरत ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर बी.डी. जिलारिया ने मीडिया को बताया कि पलसाना पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसमें बताया गया था कि बागुमारा स्थित ‘महादेव पैलेस’ कॉम्प्लेक्स के फ्लैट नंबर 506 में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है. इस जानकारी के आधार पर की गई जांच से पता चला कि मृतक का नाम महविश खातून था, जो अफ़ज़ल अली की बेटी थी. उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी. फ़िलहाल, इस मामले के संबंध में पोस्ट-मॉर्टम की प्रक्रिया चल रही है. मामले के वास्तविक तथ्यों की पुष्टि रिपोर्ट मिलने के बाद ही निश्चित रूप से हो पाएगी. चूंकि इस मामले में जांच अभी भी जारी है, इसलिए इस समय और कोई विवरण उपलब्ध नहीं है.