‘रोहन’ बनकर दिल जीता, सिंदूर भरकर दिया शादी का भरोसा… फिर सामने आई रहीम शेख की सच्चाई

Surat Love Jihad Case: गुजरात के सूरत से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर ‘लव जिहाद’ और फर्जी पहचान को लेकर बहस छेड़ दी है. एक महिला वकील ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने खुद को ‘रोहन’ बताकर उससे दोस्ती की, शादी का भरोसा दिलाया और फिर कई सालों तक उसका शोषण करता रहा.

महिला का दावा है कि आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाकर पहले उसका भरोसा जीता और बाद में रिश्ते का फायदा उठाया. मामला अब पुलिस जांच तक पहुंच चुका है.

‘रोहन’ बनकर की दोस्ती, फिर बढ़ा रिश्ता

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि साल 2018 के आसपास उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी. आरोपी ने अपना नाम ‘रोहन’ बताया और खुद को हिंदू बताकर धीरे-धीरे महिला के करीब आ गया.दोनों के बीच पहले पेशेवर रिश्ता बना और बाद में यह निजी संबंध में बदल गया. महिला का आरोप है कि आरोपी ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी असली पहचान छिपाई.

साथ में खोला वकालत का ऑफिस

महिला के मुताबिक, दोनों ने मिलकर एक लॉ ऑफिस भी शुरू किया था और कई साल तक साथ में काम करते रहे.इस दौरान आरोपी ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि उसकी पहचान कुछ और है. पीड़िता का कहना है कि आरोपी हर कदम पर ऐसा व्यवहार करता था जिससे उसे पूरा भरोसा हो जाए.

पूजा-पाठ कर जीता भरोसा

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी उसके साथ गणपति पूजा और सत्यनारायण कथा जैसे धार्मिक कार्यक्रमों में भी शामिल होता था.यही नहीं, उसने सिंदूर भरकर और मंगलसूत्र पहनाकर शादी का भरोसा भी दिलाया. इन सब बातों के बाद महिला को यकीन हो गया कि दोनों जल्द शादी करेंगे.

शादी की बात आते ही बदला रवैया

पीड़िता का आरोप है कि शादी के नाम पर आरोपी ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए. लेकिन जब उसने रिश्ते को कानूनी रूप देने की बात कही, तो आरोपी अचानक पीछे हट गया.इसके बाद महिला को शक हुआ और उसने आरोपी की असली पहचान के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की. जांच में उसे पता चला कि आरोपी का असली नाम रहीम रजाक उर्फ रहीम शेख है.

पहले से शादीशुदा होने का भी आरोप

महिला ने यह भी दावा किया कि आरोपी पहले से निकाह कर चुका था और उसने यह बात भी छिपाई थी.पीड़िता का कहना है कि विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर अपमानित किया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला