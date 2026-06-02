ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान

Surat Crime News: गुजरात के सूरत से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल को झकझोर कर रख दिया है. सूरत के सरथाणा इलाके में रहने वाली एक मां ने अपने चार महीने के मासूम बेटे को कथित तौर पर एसिड पिला दिया. इसके बाद खुद भी जहरीला पदार्थ पी लिया. गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. इस घटना में मां और बेटे दोनों की मौत हो गई.

बता दें कि दिल को झकझोरकर रख देने वाली ये घटना सूरत के योगी चौक स्थित एवेन हाइट्स अपार्टमेंट की है. यहां रहने वाली 28 वर्षीय धाराबेन कोटडिया और उनके चार महीने के बेटे रिशान को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

बच्चे को पिलाया एसिड

सरथाणा पुलिस के इंस्पेक्टर दर्शन पटेल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून 2026 को अस्पताल से मेडिको-लीगल केस (MLC) की सूचना मिली थी. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि महिला ने अपने मासूम बेटे को एसिड पिलाया और फिर खुद भी एसिड पी लिया था. इलाज के दौरान सबसे पहले चार महीने के रिशान ने दम तोड़ दिया. कुछ ही समय बाद उसकी मां धाराबेन की भी मौत हो गई.

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परिवार में पसरा मातम

इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे इलाके के लोग स्तब्ध हैं कि आखिर एक मां को इतना भयावह कदम उठाने की नौबत क्यों आई. शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि महिला की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसने इस तरह का काम किया है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दर्दनाक घटना के पीछे की असली वजह क्या थी.

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