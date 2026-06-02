Home > क्राइम > ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान

ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान

गुजरात के सूरत में एक महिला ने अपने 4 महीने के मासूम बच्चे को तेजाब पिला दिया. इसके बाद उसने खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया. इस घटना में दोनों की मौत हो गई. वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है.

By: Deepika Pandey | Published: June 2, 2026 6:59:22 PM IST

गुजरात में मां-बेटे की मौत
गुजरात में मां-बेटे की मौत


Surat Crime News: गुजरात के सूरत से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल को झकझोर कर रख दिया है. सूरत के सरथाणा इलाके में रहने वाली एक मां ने अपने चार महीने के मासूम बेटे को कथित तौर पर एसिड पिला दिया. इसके बाद खुद भी जहरीला पदार्थ पी लिया. गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके. इस घटना में मां और बेटे दोनों की मौत हो गई.

बता दें कि दिल को झकझोरकर रख देने वाली ये घटना सूरत के योगी चौक स्थित एवेन हाइट्स अपार्टमेंट की है. यहां रहने वाली 28 वर्षीय धाराबेन कोटडिया और उनके चार महीने के बेटे रिशान को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 

You Might Be Interested In

बच्चे को पिलाया एसिड

सरथाणा पुलिस के इंस्पेक्टर दर्शन पटेल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 1 जून 2026 को अस्पताल से मेडिको-लीगल केस (MLC) की सूचना मिली थी. शुरुआती जानकारी में सामने आया कि महिला ने अपने मासूम बेटे को एसिड पिलाया और फिर खुद भी एसिड पी लिया था. इलाज के दौरान सबसे पहले चार महीने के रिशान ने दम तोड़ दिया. कुछ ही समय बाद उसकी मां धाराबेन की भी मौत हो गई.

ये भी पढ़ें: अब रोटी नहीं, भूसे से पेट भरेगा इंसान! मेहमानों के बीच शादी में दिखा ‘भूसा मैन’, जानवरों को भी दे रहा टक्कर

परिवार में पसरा मातम

इस दुखद घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है, वहीं पूरे इलाके के लोग स्तब्ध हैं कि आखिर एक मां को इतना भयावह कदम उठाने की नौबत क्यों आई. शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि महिला की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण उसने इस तरह का काम किया है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस दर्दनाक घटना के पीछे की असली वजह क्या थी.

ये भी पढ़ें: ट्रेन में खूनी खेल… सीट को लेकर हुई बहस, पीट-पीटकर युवक की हत्या

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सोनाक्षी सिन्हा के विवाद

June 2, 2026

5 जून को सिनेमाघरों में ये फिल्में हो रहीं रिलीज

June 2, 2026

एलोवेरा आइस क्यूब्स का कमाल! बिना मेकअप चेहरे पर आएगा...

June 2, 2026

कौन हैं हीरल रदादिया? Photos देख मचल उठेगा मन

June 2, 2026

अब सालभर की टेंशन खत्म! Airtel का सबसे सस्ते सालभर...

June 2, 2026

भारत में कितने तरीके की खाई जाती है कढ़ी?

June 2, 2026
ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान
ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान
ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान
ममता शर्मसार! मां ने बेटे को पिलाया तेजाब, 4 महीने के मासूम ने तोड़ा दम, पुलिस ने दिया बयान