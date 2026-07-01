Surabhi Death Case: कमरे में रस्सी, गोलियां और उल्टी… आखिर होमस्टे में उस रात क्या हुआ था? सामने आईं खौफनाक तस्वीरें

Karnataka Crime News: कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले से सुरभि नाम की एक लड़की मुद्देनहल्ली के पास एक होमस्टे में संदिग्ध हालात में मृत पाई गई. उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम संजीत अली है, बेहोश मिला और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि यह हत्या, आत्महत्या या जहर का मामला है.

हालांकि, लड़के के परिवार ने इसे लव जिहाद का मामला बताया है. उनका यह भी आरोप है कि मोहम्मद संजीत अली उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया और उसे बुरी तरह पीटा और टॉर्चर किया. परिवार ने संजीत पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया है. सुरभि के चेहरे पर चोटों के निशान वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, यह घटना नंदी पुलिस स्टेशन के इलाके में हुई. शुरुआती जांच से पता चलता है कि कपल पिछले तीन दिनों से होमस्टे में रह रहा था. जांचकर्ताओं को कमरे के अंदर एक रस्सी, कई गोलियां, उल्टी के निशान और एक तकिया मिला. पुलिस ने कहा कि मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक जांच के बाद पता चलेगा. अधिकारी संजीत अली के होश में आने का भी इंतज़ार कर रहे हैं ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके.

बेटी के ड्रग एडिक्शन के आरोप

कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर ज़िले में मुद्देनहल्ली के पास एक होमस्टे में एक युवती की रहस्यमयी मौत ने सोमवार को राजनीतिक मोड़ ले लिया. परिवार ने आरोप लगाया कि यह लव जिहाद का मामला है और उसके बॉयफ्रेंड संजीत अली पर सालों तक परेशान करने के बाद उसकी हत्या करने का आरोप लगाया. मीडिया के सामने रोते हुए, मृतका की मां, टीआर गीता ने दावा किया कि केरल के रहने वाले संजीत अली ने उनकी बेटी को ड्रग्स की लत लगा दी थी, प्यार के नाम पर उसे बार-बार परेशान किया और वही उसकी मौत के लिए ज़िम्मेदार है.

एक कॉमन दोस्त के जरिए दोनों की हुई थी मुलाकात

हालांकि, पुलिस ने कहा कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है और यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि मामला हत्या, आत्महत्या या जहर का है. रिपोर्टर्स से बात करते हुए गीता ने कहा कि उनकी बेटी, साई सुरभि, दयानंद सागर कॉलेज में स्टूडेंट थी, जब वह एक कॉमन फ्रेंड के जरिए संजीत अली के कॉन्टैक्ट में आई. सुरभि की मुलाकात संजीत अली से दोस्तों के ज़रिए हुई थी. उसने कहा कि उसने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया और ज़ोर देकर कहा कि वह उससे प्यार करता है. मैंने कुमारस्वामी लेआउट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की और बाद में बनशंकरी पुलिस से कॉन्टैक्ट किया. पुलिस ने दखल दिया और मेरी बेटी को मेरे पास वापस ले आई.

सुरभि एक फिजियोथेरेपिस्ट थी

गीता ने आगे दावा किया कि संजीत अली ने उसकी बेटी को ड्रग्स की लत लगा दी थी. उसने कहा मैंने उसका दो-तीन रिहैबिलिटेशन सेंटर में इलाज करवाया, और वह ठीक हो गई और हेल्दी ज़िंदगी जी रही थी. लेकिन अब, संजीत अली ने मेरी बेटी को मार डाला है. सुरभि मुद्देनहल्ली में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रही थी. शनिवार को, उसने अपने परिवार से कहा कि वह एक सत्संग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वहीं रुकेगी. गीता ने कहा कि संजीत अली बार-बार उसकी बेटी को ढूंढता हुआ आता था और उसे परेशान करता था. उसके खिलाफ केस फाइल किया गया है.

चिक्कबल्लापुर के पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) कुशल चोकसी ने कहा कि सभी मुमकिन एंगल से जांच की जा रही है. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह मर्डर का मामला है या सुसाइड का. महिला के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं हैं. हमें कमरे में एक रस्सी, गोलियां और दूसरी चीजें मिलीं. पॉइज़निंग की संभावना की भी जांच की जा रही है. मौत का सही कारण पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा.

संजीत अली पर सुरभि को किडनैप करने का आरोप

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि संजीत अली अभी बेहोश है और उसकी हालत स्थिर होने पर उसका बयान दर्ज किया जाएगा. जांच के दौरान, पुलिस को पता चला कि सुरभि और संजीत अली कुछ समय से रिलेशनशिप में थे. कहा जाता है कि कपल घर से भाग गया था, जिसके बाद उसके परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. बाद में वह अपने परिवार के पास लौट आई, और पुलिस ने कहा कि उसके माता-पिता कथित तौर पर इस रिश्ते के खिलाफ थे.

पुलिस जांच में जुटी

अधिकारियों ने आगे बताया कि घटना से चार-पांच दिन पहले, सुरभि वॉलंटियर के तौर पर मुद्देनहल्ली के पास स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI) कैंपस गई थी. जांच करने वालों को शक है कि संजीत अली को उसके वहां होने का पता चला, उसने होमस्टे बुक किया और बाद में उससे मिलने गया. हालांकि, पुलिस ने कहा कि घटना की अभी पुष्टि की जा रही है.

पुलिस कई संभावनाओं की जांच कर रही है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या आत्महत्या करने से पहले महिला की हत्या की गई थी, क्या कपल ने आत्महत्या करने का समझौता किया था, या क्या यह घटना जहर के कारण हुई थी. जांच जारी है, और पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक सबूत और संजीत अली के होश में आने के बाद उसके बयान पर निर्भर करेगी.