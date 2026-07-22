‘आशिक चाहिए , नहीं करूंगी किसी और से शादी’, ये बात बोलते ही मामा-बहनोई ने लड़की के साथ किया ऐसा कांड; चिल्लाती रह गई युवती

Bihar Crime: बिहार के सुपौल जिले में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना हुई. सदर प्रखंड के बसबिट्टी पंचायत स्थित कोसी तटबंध पर एक युवती तेज बहाव वाली नदी में बह गई. मौके पर तैनात कनीय अभियंता (JE) चितरंजन कुमार और मजदूर सुभाष कुमार ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई. दोनों रात में तटबंध पर ड्यूटी कर रहे थे. खाना खाने के बाद जब वो बाहर हाथ धोने निकले, तभी उन्हें नदी की ओर से युवती के “बचाओ-बचाओ” चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. आवाज सुनते ही दोनों मौके पर पहुंचे. हालात को देखते हुए मजदूर सुभाष कुमार ने तुरंत नदी में छलांग लगा दी और काफी मेहनत के बाद युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

प्रेमी से मिलाने के बहाने नदी में धक्का देने का आरोप

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नदी से बचाए जाने के बाद युवती ने अपनी पहचान आशा कुमारी के रूप में बताई. वो सुपौल सदर प्रखंड के लखनिपट्टी गांव की रहने वाली है. आशा ने आरोप लगाया कि उसके मामा और बहनोई ने उसे प्रेमी से मिलाने का झांसा दिया और बाद में कोसी नदी में धक्का दे दिया. युवती ने बताया कि उसका एक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे. करीब एक महीने पहले उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी दूसरे युवक से करा दी गई थी. वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती थी और प्रेमी के पास जाना चाहती थी.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

आशा के अनुसार, मंगलवार रात उसके मामा और बहनोई उसे प्रेमी से मिलवाने की बात कहकर घर से बाहर लेकर गए थे. इसके बाद उसके साथ यह घटना हुई. फिलहाल पुलिस ने युवती को सुरक्षित संरक्षण में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस युवती के आरोपों की जांच कर रही है और घटना से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है. वहीं, युवती की जान बचाने वाले JE और मजदूर की बहादुरी की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं.