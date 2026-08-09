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Sukumara Kurup: पहले ली आदमी की जान, फिर अपनी मौत का रचा ऐसा खेल… फिल्मों से भी खतरनाक निकली इस शातिर की कहानी

Sukumara Kurup Case: साल 1984 में केरल के मावेलिक्कारा में हुई इस वारदात ने पुलिस के सामने ऐसा रहस्य खड़ा कर दिया था, जिसकी चर्चा आजा भी होती है. सुकुमारा कुरुप ने कथित तौर पर अपनी मौत का फर्जी नाटक रचकर करीब 8 लाख रुपये की बीमा राशि हासिल करने की योजना बनाई थी.

By: Shristi S | Published: August 9, 2026 8:30:55 PM IST

सुकुमारा कुरुप केस
सुकुमारा कुरुप केस


Sukumara Kurup Mystery Case: फिल्मों में आपने ऐसे किरदार जरूर देखे होंगे जो अपनी मौत का नाटक रचकर दुनिया की नजरों से गायब हो जाते हैं. लेकिन केरल का सुकुमारा कुरुप केस किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत थी, जिसनें एक शख्स ने बीमा की रकम हासिल करने के लिए अपनी मौत की साजिश रची और इस खेल में एक बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ी. 

साल 1984 में केरल के मावेलिक्कारा में हुई इस वारदात ने पुलिस के सामने ऐसा रहस्य खड़ा कर दिया था, जिसकी चर्चा आजा भी होती है. सुकुमारा कुरुप ने कथित तौर पर अपनी मौत का फर्जी नाटक रचकर करीब 8 लाख रुपये की बीमा राशि हासिल करने की योजना बनाई थी. इस साजिश में एक ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसका इस खेल से कोई लेना-देना नहीं था.

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21 जनवरी 1984 की वो काली रात क्या थी?

साल 1984 की 21 जनवरी की रात फिल्म रिप्रेजेंटेटिव चाको अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे. इसी दौरान उन्हें रास्ते में एक काली एम्बेसडर कार दिखाई दी. कार में पहले से कुछ लोग मौजूद थे और चाको ने लिफ्ट लेकर उसमें बैठने का फैसला किया. कार में सुकुमारा कुरुप के अलावा उसके साथी भास्कर पिल्लई, ड्राइवर पोनप्पन और दोस्त साहू मौजूद थे. 

रास्ते में चाको को शराब पीने के लिए दी गई. आरोप है कि शराब में पहले से ईथर मिला हुआ था. इसे पीने के बाद चाको बेहोश हो गया. इसके बाद साजिश को अंजाम दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई. लेकिन असली खौफनाक खेल अभी बाकी था.

चाको को पहनाए गए कुरुप के कपड़े

हत्या के बाद चाको के शव को सुकुमारा कुरुप के कपड़े पहनाए गए. इसके बाद शव को कार की ड्राइविंग सीट पर बैठाया गया. साजिशकर्ताओं ने मृतक के चेहरे को इस तरह जला दिया कि उसकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो जाए. फिर कार को एक खेत में ले जाकर उसमें आग लगा दी गई. पूरी कोशिश यही थी कि पुलिस और परिवार को लगे कि कार में जलकर मरने वाला शख्स सुकुमारा कुरुप ही है. यानी कुरुप ने अपनी मौत का ऐसा दृश्य तैयार किया था, जिसमें असली मृतक कोई और था और दुनिया के सामने मरने वाल आदमी वह खुद बन गया था.

कार में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. ड्राइविंग सीट पर बुरी तरह जली हुई लाश मिली. चेहरा इतना झुलस चुका था कि पहचान करना मुश्किल था. शुरुआत में मामला किसी हादसे जैसा लग सकता था, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसने पुलिस को हक्का-बक्का कर दिया. मृतक की सांस की नली में धुआं नहीं मिला. इसका मतलब था कि जिस वक्त कार जली, उस समय व्यक्ति पहले ही मर चुका था. इसके अलावा शरीर में शराब और ईथर के अंश भी पाए गए. 

पुलिस को हुआ साजिश का शक

अब पुलिस को शक हो चुका था कि यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि सोची-समझी हत्या है. शव की पहचान कुरुप के तौर में की गई और उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया. लेकिन कुछ ही वक्त के बाद पुलिस को एक ऐसी बात ने चौंका दिया, जिसने पूरे मामले की दिशा बदली दी. जब पुलिस मृतक के घर पहुंची तो वहां मातम की जहग अलग ही माहौल दिखाई दिया. 

परिवार के व्यवहार ने पुलिस के शक को और ज्यादा गहरा कर दिया. उधर चाको के परिवार ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने शव की पहचान के लिए चाको के परिवार को बुलाया. चाको की पत्नी ने शव को पहचान लिया. अब पुलिस ने साफ कर लिया था कि जिसे वह कुरुप समझकर अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है, वह असल में चाको था.

धीरे-धीरे खुलती गई परते

जांच आगे बढ़ी तो पुलिस का शक साजिश में शामिल लोगों पर गहराता गया. पूछताछ के दौरान पुलिस को साहू के हाथ में जले होने के निशान मिले. एक-एक करके मामले की परतें खुलती गईं. पुलिस ने सुकुमारा कुरुप के साथ वारदात में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया. लेकिन जिस शख्स ने पूरी साजिश रची थी, वह तब तक गायब हो चुका था.

इस खौफनाक साजिश के पीछे कथित तौर पर बीमा की रकम थी. कुरुप ने अपनी मौत का फर्जी नाटक रचकर करीब 8 लाख रुपये की बीमा राशि हासिल करने की योजना बनाई थी. उस समय 8 लाख रुपये की रकम बेहद ही बड़ी मानी जाती थी. यही लालच एक ऐसी साजिश की वजह बना, जिसमें एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी. बताया जाता है कि कुरुप उस वक्त करीब 38 साल का था. 

आज भी गायब है कुरुप

मामले में साजिश से जुड़े कई लोग कानून की गिरफ्त में आए, लेकिन सुकुमारा कुरुप पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ. इसके बाद देश और विदेश में उसकी तलाश की खबरें सामने आती रहीं, लेकिन कोई पुख्ता सुराग पुलिस के हाथों नहीं लगा. यही वजह है कि दशकों बाद भी सुकुमारा कुरुप का नाम केरल के सबसे चर्चित अपराधियों में लिया जाता है.

कहानी इतनी चर्चित हुई कि बन गई फिल्म

साल 2021 में निर्देशक श्रीनाथ राजेंद्रन की मलयालम फिल्म ‘कुरुप’ रिलीज हुई. फिल्म सुकुमारा कुरुप की कहानी से प्रेरित थी और इसमें उसके किरदार को केंद्र में रखा गया था. फिल्म की रिलीज से पहले इसका विरोध भी हुआ. इसे रोकने के लिए केरल हाई कोर्ट में याचिका तक दाखिल की गई थी. लेकिन अदालत ने फिल्म पर रोक लगाने से मना किया. 

Tags: crimeKeralaMurder
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