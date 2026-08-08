Stoneman: फुटपाथ पर सोते थे गरीब, रात में मौत का फरमान लेकर…  वो रहस्यमयी सीरियल किलर जिसने बेघरों को कुचल डाला

Stoneman Serial Killer: रात का सन्नाटा, सड़क किनारे बिछी चादर और दिनभर की थकान के बाद नींद में डूबे लोग… यह नजारा गरीब लोगों के लिए रैन बसेरा है. लेकिन 1980 के दशक के आखिरी सालों में कोलकाता की सड़कों पर रात का मतलब कुछ और हो चुका था. फुटपाथ पर सोने वाले गरीब और बेघर लोग सुबह उठने के लिए आंखें बंद करते थे, लेकिन कई लोगों की सुबह कभी नहीं आई.

रात के अंधेरे में कोई आता, भारी पत्थर उठाता और सोते हुए इंसान के सिर पर ऐसा वार करता कि मौके पर ही बंदे की मौत हो जाती. न कोई गोली, न चाकू का इस्तेमाल. हत्यारा अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था. बस एक भारी पत्थर कुचली हुई खोपड़ी और पुलिस के सामने एक ऐसा सवाल, जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, आखिर कौन था स्टोनमैन?

फुटपाथ पर सोने वालों को स्टोनमैन बनाता था निशाना

साल 1985 से 1989 के बीच कोलकाता और मद्रास में ऐसी हत्याओं ने पुलिस को काफी परेशान कर दिया. बाद में मुंबई में भी इसी तरह की घटनाओं की चर्चा सामने आई. इन मामलों में सबसे डरावनी समानता थी कि वह सीरियल किलर उन लोगों को ही निशाना बनाता था जो रात फुटपाथ पर बिताते थे, जिनके अपने घर नहीं थे जैसे कूड़ा बीनने वाले, मजदूर रात के अंधेरे में हमलावर के निशाने में आते थे.

सीरियल किलर रात को उनके सोते समय उनके करीब पहुंचता और करीब 9 से 10 किलो के भारी पत्थर से सिर पर वार कर देता. ज्यादातर मामलों में पीड़ितों को संभलने या मदद के लिए पुकारने तक का मौका नहीं मिलता.

शवों पर चोट का एक जैसा तरीका

कोलकाता में कुछ ही समय के अंदर एक के बाद एक शव मिलने लगे. शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये अलग-अलग घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन जब शवों पर चोट का एक जैसा तरीका बार-बार मिला तो शक गहराने लगा. पीड़ितों के सिर बुरी तरह कुचले हुए थे. आसपास ऐसा कोई सबूत नहीं था, जिससे पुलिस हत्यारे तक पहुंच सके. न कोई गवाह, न मारने का कोई ठोस मकसद और न ही हत्यारे की पहचान. यही वजह थी कि पुलिस और मीडिया ने इस रहस्यमयी हत्यारे का नाम दिया स्टोनमैन.

मात्र 100 दिनों में ही सात हत्याओं ने फैला दिया खौफ

4 जून 1989 की सुबह कोलकाता के बीबीडी बाग इलाके से पुलिस को एक महिला की लाश मिलने की खबर मिली. महिला बेघर थी और उसके शरीर पर किसी बड़े संघर्ष के निशान नहीं थे, लेकिन सिर के दाहिने हिस्से पर लगी गंभीर चोट उसकी मौत की वजह बनी. करीब डेढ़ महीने बाद 19 जुलाई को फुटपाथ से दो और शव मिले. दोनों के सिर पर भारी चीज से वार किया गया था.

इसके बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आने लगीं. 4 जून से 11 सितंबर 1989 के बीच करीब 100 दिनों में सात लोगों की इसी तरह हत्या किए जाने की बात सामने आई. अब पुलिस को यकीन होने लगा था कि शहर में कोई ऐसा हत्यारा घूम रहा है, जो अंधेरे का फायदा उठाकर सोते हुए लोगों को निशाना बना रहा है.

पुलिस ने कई संदिग्ध आरोपियों को पकड़ा

लगातार हत्याओं के बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी. कई संदिग्धों से पूछताछ की गई और कई संभावित आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया. लेकिन समस्या यह थी कि हत्यारा बेहद सावधानी से वार करता था. न उंगलियों के निशान मिलते, न कोई ऐसा हथियार, जिससे सीधा तार जुड़ सके. हर घटना पुलिस के सामने एक नई लाश और पुरानी चुनौती ही लेकर आती.

1990 की शुरुआत में भी हत्याओं का सिलसिला जारी रहा. 29 जनवरी को 10वी हत्या हुई और करीब तीन सप्ताह बाद 20 फरवरी को 11वीं घटना सामने आई. विशेषज्ञों ने उसका विश्लेषण किया. इससे इतना अनुमान लगाया गया कि संदिग्ध पुरुष हो सकता है और उसकी लंबाई औसत कद-काठी की रही होगी. लेकिन कहानी ने एक बार फिर डरावना मोड़ लिया.

आखिर शिकार बना एक बच्चा

पिछली हत्या के महज पांच दिन बाद 26 फरवरी को फिर एक शव मिला. इस बार पीड़ित कोई वयस्क बेघर व्यक्ति नहीं, बल्कि एक छोटा लड़का था. बताया गया कि ह सियालदह सबवे के पास फुटपाथ पर सो रहा था. आधी रात के बाद उस पर हमला किया गया और भारी पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया गया. इसके बाद अचानक हत्याएं रुक गईं. न कोई गिरफ्तारी हुई, न हत्यारे का चेहरा सामने आया और न यह पता चल सका कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा था.

क्या स्टोनमैन एक ही हत्यारा था? यही इस केस का सबसे बड़ा रहस्य है. कोलकाता और मद्रास में सामने आई घटनाओं के बीच समानताएं जरूर थीं. मुंबई में भी इसी तरह के हमलों की घटनाओं ने सवाल खड़े किए. लेकिन क्या इन सभी हत्याओं के पीछे वास्तव में एक ही व्यक्ति था. इसका निर्णायक जवाब कभी नहीं मिल सका. इसी वजह से स्टोनमैन का नाम आज भी एक रहस्य बना हुआ है.