पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार

Jammu Rape Case: जम्मू से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी का रेप किया. पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और उसने अपने सौतेले पिता पर आरोप लगाया है कि उसने नाबालिग का रेप किया है. पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए मां ने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

13 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार

पुलिस की तरफ से इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि जम्मू के नगरोटा थाना इलाके के सिद्धरा की एक बेटी ने अपने सौतेला पिता पर रेप का आरोप लगाया है. पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि महिला ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि वो एक कामकाजी महिला है और अक्सर काम के लिए घर से बाहर जाती है. महिला ने कहा कि उसकी गैर हाजिरी में उसके दूसरे पति और बच्ची के सौतेले पिता ने 13 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया. पुलिस का कहना है कि महिला ने शिकायत में ये भी बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद आरोपी बच्ची को डराता और धमकाता था.

आरोपी पिता गिरफ्तार

महिला ने बताया कि उनकी बेटी ने मां को अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया, तो वे हैरान रह गईं और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. ये सुनकर वे बच्ची को लेकर पुलिस के पास पहुंची और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर ली. पुलिस ने आरोपी प्रकाश चंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पीड़िता की काउंसलिंग कराने की भी तैयारी कर रही है.

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