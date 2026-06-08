Home > क्राइम > पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार

पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार

जम्मू से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने 13 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया है. बच्ची अपनी मां के साथ पुलिस थाने पहुंची और पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया.

By: Deepika Pandey | Published: June 8, 2026 3:40:05 PM IST

जम्मू में पिता ने किया बेटी का रेप
जम्मू में पिता ने किया बेटी का रेप


Jammu Rape Case: जम्मू से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी का रेप किया. पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंची और उसने अपने सौतेले पिता पर आरोप लगाया है कि उसने नाबालिग का रेप किया है. पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए मां ने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एक्शन लेते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है.

13 साल की मासूम को बनाया हवस का शिकार

पुलिस की तरफ से इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि जम्मू के नगरोटा थाना इलाके के सिद्धरा की एक बेटी ने अपने सौतेला पिता पर रेप का आरोप लगाया है. पुलिस ने बिना देरी किए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि महिला ने पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि वो एक कामकाजी महिला है और अक्सर काम के लिए घर से बाहर जाती है. महिला ने कहा कि उसकी गैर हाजिरी में उसके दूसरे पति और बच्ची के सौतेले पिता ने 13 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाया. पुलिस का कहना है कि महिला ने शिकायत में ये भी बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद आरोपी बच्ची को डराता और धमकाता था.

You Might Be Interested In

आरोपी पिता गिरफ्तार

महिला ने बताया कि उनकी बेटी ने मां को अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताया, तो वे हैरान रह गईं और उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई. ये सुनकर वे बच्ची को लेकर पुलिस के पास पहुंची और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कर ली. पुलिस ने आरोपी प्रकाश चंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पीड़िता की काउंसलिंग कराने की भी तैयारी कर रही है.

ये भी पढ़ें: बालों से घसीटा, जमीन पर पटका… बहू को बचा रही मां के तड़प-तड़प कर निकले प्राण; यूपी के कलयुगी बेटे का खूनी कांड!

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Pixel 10a खरीदने वालों की हुई बल्ले-बल्ले! डिस्काउंट के साथ...

June 8, 2026

गर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!

June 7, 2026

कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

June 7, 2026

पोल्का साड़ी और 13 लाख के नेकलेस में कंगना रनौत...

June 7, 2026

कौन हैं राशि खन्ना? पेड्डी विवाद के बीच क्यों हो...

June 7, 2026

जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी...

June 7, 2026
पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार
पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार
पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार
पिता बना हैवान! मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा, 13 साल की बेटी को बनाया हवस का शिकार