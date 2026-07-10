शादी से पहले जागी ऐसी ठरक! 13 साल की मासूम को बनाया निशाना; NRI अमन ने पार की अश्लीलता की हर एक हद

Sriganganagar Rape Case: श्रीगंगानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ ऐसा जो हुआ वो बेहद ही दिल दहला देने वाला भी था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी अमन रामगढ़िया को गिरफ़्तार कर लिया है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एक NRI है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रामगढ़िया विदेश में रहता था और अपनी शादी के लिए करीब डेढ़ महीने पहले ही न्यूज़ीलैंड से लौटा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर था, क्योंकि आरोपी की शादी 14 जुलाई को होनी थी और इसकी तैयारियां भी चल रही थीं. हालांकि, अपराध की गंभीरता और पुलिस की सख़्त कार्रवाई की वजह से शादी होने से पहले ही वो जेल पहुंच गया.

अश्लीलता की हर हद पार

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस की जांच में इस बात का पता चला है कि आरोपी अमन ने एक होटल में गेस्ट के तौर पर रुकने के दौरान इस अपराध को अंजाम दिया. इतना ही नहीं, उसने एक नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया, और उसके साथ अश्लीलता की हर हद पार कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. जानकारी के मुताबिक होटल से CCTV फुटेज और बाकी सबूत इकट्ठा करने के बाद, पुलिस ने आरोपी की तेज़ी से तलाश की और आखिरकार उसे गिरफ़्तार कर लिया.

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गिरफ्तार हुए कई आरोपी

जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर पुलिस ने इस मामले में कुल 20 आरोपियों को हिरासत में लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मामले की संवेदनशील प्रकृति और इसके विभिन्न पहलुओं को देखते हुए, राजस्थान पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया है. यह SIT घटना में शामिल सभी लोगों का पर्दाफ़ाश करने के लिए गहन जांच कर रही है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वे सबूतों के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. आरोपी का NRI होना और हाल ही में विदेश से लौटना मामले को और अधिक संवेदनशील बनाता है; फिर भी, पुलिस टीमें सबूतों को मज़बूत करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही हैं ताकि दोषियों को अदालत में कड़ी सज़ा मिल सके.

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