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होटल दर होटल बिकती रही 13 साल की मासूम! 5 दिन, 30 से ज्यादा दरिंदे और वो खौफनाक रातें; रोंगटे खड़े कर देगा ये मामला

Rajasthan Crime: राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे पढ़ने के बाद आप अपनी बच्चियों के लिए डरने लगेंगे. जी हां श्रीगंगानगर में एक 13 साल की मासूम में के साथ ऐसा कांड किया गया है जिसे सुन हर कोई हैरान है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला-

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 2, 2026 5:32:38 PM IST

होटल दर होटल बिकती रही 13 साल की मासूम! 5 दिन, 30 से ज्यादा दरिंदे और वो खौफनाक रातें; रोंगटे खड़े कर देगा ये मामला


Rajasthan Rape: राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में एक 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुए सामूहिक उत्पीड़न की घटना ने स्थानीय कानून-व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है. इस मामले के उजागर होने के बाद न केवल प्रशासनिक मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि जिले में बिना वैध पंजीकरण के चल रहे होटलों के नेटवर्क को लेकर भी स्थानीय लेवल पर भारी आक्रोश देखा जा रहा है. हाल में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

गुमशुदगी से शुरू हुई तफ्तीश, जानें मामला

मामले की शुरुआत 18 जून 2026 को हुई, जब 13 साल की पीड़ित बच्ची श्रीविजयनगर में अपनी एक सहेली से मिलने के बाद घर वापस नहीं लौटी. परिजनों द्वारा काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो पास के पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. शुरुआती जांच के अनुसार, बच्ची उसी रात श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के पास पहुंची थी, जहां से घर लौटने के क्रम में वो एक ई-रिक्शा में बैठी. आरोप है कि ई-रिक्शा चालक रामबाबू ने बच्ची को बहला-फुसलाकर सुरक्षित घर छोड़ने का भरोसा दिया, लेकिन फिक वो उसे घर नहीं ले गया और शहर के ही एक निजी होटल में ले गया.

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होटल दर होटल भटकी बच्ची

पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि ई-रिक्शा चालक ने आर्थिक लाभ के बदले बच्ची को होटल संचालक को सौंप दिया. जी हां रिक्शे वाले को बच्ची को होटल में छोड़ने के काफी पैसे दिए गए थे. तफ्तीश के दौरान शहर के चार होटलों के बारे में पता चला. पहले होटल का नाम ‘होटल जॉय इन’ था जहां बच्ची को सबसे पहले बंधक बनाया गया और दूसरे होटल का नाम ‘होटल ड्रीम’ (बीरबल चौक) था. इसके साथ ही दो अन्य होटलों में भी बच्ची को ले जाया गया था.

जांच अधिकारियों के मुताबिक, 18 से 22 जून के बीच पांच दिनों में करीब 30 से ज्यादा लोगों ने लड़की का रेप किया और जब लड़की दर्द से तड़प रही होती थी तो उसे दर्द से आराम देने के लिए शराब पिलाई जाती थी. इस दौरान एक आरोपी द्वारा बच्ची की तस्वीरें खींचकर अन्य संदिग्धों को भेजने की बात भी तकनीकी जांच में सामने आई है, जिसके आधार पर पुलिस कड़ियों को जोड़ रही है.

बच्ची बरामद, 12 लोग गिरफ्तार

22 जून को ‘होटल जॉय इन’ पर दी गई दबिश के बाद पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद किया. इसके बाद दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. जिसमें ई-रिक्शा चालक रामबाबू, होटल संचालक मयंक सैन और होटल मैनेजर हरदीप नाथ व सचिन है.

श्रीगंगानगर के पुलिस अधीक्षक (SP) हरिशंकर यादव के निर्देशन में विशेष टीमें चारों संबंधित होटलों के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही हैं. इसके अतिरिक्त, पकड़े गए आरोपियों के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि डिजिटल सबूत जुटाए जा सकें.

अवैध होटलों के संचालन पर प्रशासनिक विफलता के आरोप

इस घटना ने श्रीगंगानगर में फल-फूल रहे अवैध होटलों के कारोबार को मुख्यधारा की बहस में ला दिया है. स्थानीय व्यापारिक और सामाजिक संगठनों का दावा है कि जिले में वर्तमान में 150 से ज्यादा होटल और लॉज संचालित हैं, जिनमें से केवल लगभग 40 के पास ही पर्यटन विभाग या स्थानीय प्रशासन का वैध लाइसेंस है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार, करीब आठ महीने पहले भी पुलिस और प्रशासन को अनधिकृत होटलों में संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में इनपुट दिए गए थे, परंतु समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए.

जनता का आक्रोश  

वारदात के विरोध में श्रीगंगानगर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. जिला कांग्रेस कमेटी, व्यापारिक संगठनों और छात्र संघों ने एकजुट होकर ‘गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन’ भवन के समक्ष धरना दिया. प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे श्रीकरणपुर के विधायक रूपिंदर सिंह कुन्नर ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने मांग की है कि इस मामले की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) का गठन किया जाए ताकि न्याय मिल सके.

साथ ही शहर में बिना सराय एक्ट या वैध लाइसेंस के चल रहे सभी होटलों को तुरंत सील किया जाए और कर्तव्यों में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही तय हो. फिलहाल, पुलिस प्रशासन का कहना है कि पोक्सो (POSCO) अधिनियम और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम की गंभीर धाराओं के तहत चालान पेश कर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है.

Tags: rajasthan crime newsRajasthan minor caseSriganganagar crime newsSriganganagar police case
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