फिल्मी अंदाज में चोरी! घर में पहले से छिपी थी चोर? परिवार के कश्मीर जाते ही 52 लाख का माल साफ

Sonipat theft: हरियाणा के सोनीपत में चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने स्थानीय लोगों के साथ-साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया है. एक प्रॉपर्टी डीलर अपने परिवार के साथ कश्मीर घूमने गया हुआ था. घर की देखभाल की जिम्मेदारी बेटे और दो रिश्तेदारों पर थी. लेकिन जब वे कुछ समय के लिए घर से बाहर गए और लौटे, तो घर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था.कमरों में सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी का सेफ खुला हुआ था और लाखों रुपये के गहने, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब थे.

ब्रह्म कॉलोनी में हुई वारदात

घटना सोनीपत की ब्रह्म कॉलोनी की है. पीड़ित कमल गाबा पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं. जानकारी के अनुसार वह अपने परिवार के साथ कश्मीर की यात्रा पर गए हुए थे. घर पर उनका बेटा और दो साले योगेश तथा सौरभ मौजूद थे. 16 जून को तीनों किसी जरूरी काम से घर से बाहर गए थे. जब वे वापस लौटे तो घर में चोरी हो चुकी थी. घर की तलाशी लेने पर पता चला कि चोर केवल नकदी या जेवर ही नहीं, बल्कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी साथ ले गए हैं. पीड़ित परिवार के अनुसार चोरी हुए सामान में सोने की चेन, हीरे की अंगूठियां, कड़े, मंगलसूत्र, चांदी के आभूषण, लैपटॉप, टैबलेट, नकदी और घर तथा दुकान से संबंधित रजिस्ट्री जैसे अहम दस्तावेज शामिल हैं.

52 लाख रुपये से ज्यादा का नुकसान

कमल गाबा के मुताबिक चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 52 लाख 23 हजार रुपये आंकी गई है. इतने बड़े नुकसान के बाद परिवार सदमे में है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है. घटना ने आसपास के इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है. चोरी की घटना के बाद जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई तो उसमें एक संदिग्ध महिला दिखाई दी. फुटेज में महिला को घर के अंदर प्रवेश करते देखा गया है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह महिला बेटे और दोनों रिश्तेदारों के बाहर जाने से पहले ही घर में दाखिल हो गई थी और बाद में मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम दिया.

चेहरे पर कपड़ा होने से पहचान में आ रही मुश्किल

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही महिला ने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ था. इसी वजह से उसकी पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआरास्तों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं.

तीन टीमें जांच में जुटीं

घटना की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने बताया कि ब्रह्म कॉलोनी स्थित एक घर में चोरी की शिकायत प्राप्त हुई थी. शिकायत के अनुसार घर से सोने-चांदी के आभूषण, लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी हुआ है. पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया है. ये टीमें संदिग्ध महिला की पहचान करने और चोरी हुए सामान की बरामदगी के लिए लगातार काम कर रही हैं. अधिकारियों का कहना है कि उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की उम्मीद है. फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और संदिग्धों की तलाश जारी है.