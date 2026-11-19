Sonia Exelby Murder Case: अमेरिका में एक सैडिस्ट (दूसरों को तकलीफ देकर खुशी पाने वाला व्यक्ति) ने ब्रिटिश म्यूजिक ट्यूटर को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया. हत्या के मुकदमे की सुनवाई के दौरान पता चला कि उस महिला ने लिखा था- ‘कोई भी मुझे समय रहते नहीं ढूंढ़ पाएगा.’ ब्रिटेन की यह म्यूजिक ट्यूटर मानसिक रूप से कमजोर स्थिति में थीं और फ्लोरिडा पहुंचीं थीं. वहां उन्हें एक ‘सैडिस्ट’ ने बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया. इसी व्यक्ति पर अब उनकी हत्या का आरोप है. महिला ने लिखा था: ‘कोई भी मुझे समय रहते नहीं ढूंढ पाएगा.’

पिछले साल अक्टूबर में सोनिया एक्सेलबी (Sonia Exelby) 54 वर्षीय ड्वेन हॉल (Dwain Hall) से मिलने गई थीं. वहां पहुंचने के अगले दिन सोनिया ने एक दोस्त को मैसेज भेजा. उस दोस्त ने तुरंत उनके परिवार को सतर्क करने की कोशिश की. हॉल खुद को ‘सैडिस्ट’ बताता है और मिस्र के मृत्यु के देवता की पूजा करता है. उस पर फ्लोरिडा में सोनिया एक्सेलबी के अपहरण और हत्या का मुकदमा चल रहा है, हालांकि वह इन आरोपों से इन्कार करता है.

आरोप है कि हॉल ने पोर्ट्समाउथ की रहने वाली 32 वर्षीय सोनिया को एक ‘हार्डकोर फेटिश’ वेबसाइट के जरिए अपने जाल में फंसाया. सोनिया लंबे समय से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. हॉल ने उन्हें इस कदर बहकाया कि सोनिया ने अपनी जान लेने के लिए उसे पैसे देने की पेशकश कर दी.

बहन सारा कोर्ट पहुंची थी गवाही देने

अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अमेरिका पहुंचने के बाद जब सोनिया हॉल के साथ फ्लोरिडा के रेडिक (Reddick) शहर के पास एक सुनसान एयरबीएनबी (Airbnb) घर में पहुंचीं, तो उनका इरादा बदल गया (वे पीछे हटना चाहती थीं), लेकिन हॉल नहीं रुका. उसने सोनिया को बुरी तरह पीटा, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और अंत में चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी. सोनिया एक्सेलबी की बड़ी बहन सारा पिछले दिनों कोर्ट में गवाही देने पहुंचींं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपनी बहन के एक पुरुष मित्र, एरी पेटुरसन (Ari Petursson) से एक मैसेज मिला था। एरी ने सारा को वह चिंताजनक मैसेज भेजा था जो उसे सोनिया से तब मिला था, जब वह कथित तौर पर हॉल के साथ थी.

अक्टूबर, 2025 में गई थी अमेरिका

पोर्ट्समाउथ में रहने वाली 32 वर्षीय सोनिया एक्सेलबी (तस्वीर में) पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका गईं. वहां वह 54 वर्षीय ड्वेन हॉल से मिलीं, जो खुद को ‘सैडिस्ट’ (दूसरों को तकलीफ देकर खुशी पाने वाला) बताता है और मिस्र के मृत्यु के देवता की पूजा करता है.