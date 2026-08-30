Home > क्राइम > बॉयफ्रेंड संग रंगरलियां मना रही थी 2 बेटियों की मां, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो कर दिया बड़ा कांड ; चादर में लिपटा मिला शव!

बॉयफ्रेंड संग रंगरलियां मना रही थी 2 बेटियों की मां, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो कर दिया बड़ा कांड ; चादर में लिपटा मिला शव!

UP Crime: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रंगेहाथ पकड़े जाने पर बेरहमी से मार डाला. गला घोंटकर सिर फर्श पर पटका और फिर लाश को सड़क पर फेंककर एक्सीडेंट की झूठी कहानी रच दी. पुलिस ने पूरी वारदात में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Kajal Jain | Published: August 30, 2026 11:24:00 AM IST

UP Crime: बॉयफ्रेंड संग रंगरलियां मना रही थी 2 बेटियों की मां, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो कर दि बड़ा कांड ; चादर में लिपटा मिला शव!
UP Crime: बॉयफ्रेंड संग रंगरलियां मना रही थी 2 बेटियों की मां, पति ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो कर दि बड़ा कांड ; चादर में लिपटा मिला शव!


UP Crime: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी. पति का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था. बस फिर क्या था, तीनों के बीच जमकर विवाद हुआ और बेरहम पत्नी व उसके आशिक ने मिलकर पति का गला घोंट दिया, इसके बाद उसका सिर फर्श पर पटक-पटककर मार डाला. पुलिस को चकमा देने और इस कत्ल को एक सड़क हादसा साबित करने के लिए आरोपियों ने लाश को एक चादर में लपेटा और सड़क किनारे फेंक दिया. लेकिन कहते हैं न कि पाप छुपता नहीं है, परिवार की शिकायत और पुलिस की सख्त जांच ने इस दिल दहला देने वाले राज से पर्दा उठा दिया. शक्तिनगर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी पत्नी, उसके प्रेमी समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आइए जानते हैं इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री और खौफनाक साजिश की पूरी कहानी.

क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ खुलासा?

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, सोनभद्र के शक्तिनगर इलाके में बिना कॉलोनी के रहने वाले 42 वर्षीय रामाशंकर मिश्रा एनसीएल (NCL) में सीनियर ओवरमैन के पद पर कार्यरत थे और कंपनी के क्वार्टर में अपने परिवार के साथ रहते थे. उनकी दो बेटियां भी हैं. बीती 23 अगस्त को रामाशंकर का शव घर के पास बने स्टेडियम के पास सड़क किनारे संदिग्ध हालत में मिला था. शुरुआती जांच में पुलिस और घरवालों को यही लगा कि किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है.

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लेकिन मृतक के परिवार का दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं था. 27 अगस्त को रामाशंकर के परिजनों ने पुलिस में लिखित शिकायत दी और उनकी पत्नी 35 वर्षीय प्रियंका मिश्रा और उसके 25 वर्षीय प्रेमी विकास चौहान पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया. परिवार की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) तथा लोकेशन डेटा की मदद से कड़ियों को जोड़ना शुरू किया. पुलिस ने जब सख्ती से जांच की, तो परत-दर-परत ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हिलाकर रख दिया.

दो साल से अवैध संबंध, ऐसे रची गई खौफनाक साजिश

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि मृतका प्रियंका मिश्रा का पिछले दो सालों से विकास चौहान नाम के युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. विकास का अक्सर प्रियंका के घर आना-जाना था, खासकर तब जब रामाशंकर ड्यूटी पर गए होते थे. घटना से ठीक एक दिन पहले यानी 22 अगस्त को रामाशंकर काम से अचानक जल्दी घर लौट आए और उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में रंगेहाथ पकड़ लिया. इसके बाद घर में कोहराम मच गया और तीनों के बीच भयानक झगड़ा शुरू हो गया.

बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से और अपने रास्ते का कांटा हटाने के लिए प्रियंका और विकास ने मिलकर रामाशंकर का गला घोंट दिया और उनका सिर पत्थर या पक्के फर्श पर दे मारा, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. कत्ल को छुपाने के लिए विकास ने अपने दो साथियों अनुराग सिंह उर्फ बादल और सोनू गुप्ता को भी बुला लिया. इन सभी ने मिलकर शव को चादर और तौलिए में लपेटा, उसे सड़क किनारे फेंक दिया ताकि सबको लगे कि यह हिट-एंड-रन का सड़क हादसा है. बहरहाल, पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- सरकारी योजना के पैसों ने ली ‘कौशल्या’ की जान, पुलिस ने जब दोहराया ‘क्राइम सीन’ तो सामने आया असली सच, सेप्टिक टैंक में दफन मिली लाश!

Tags: uttar pradesh news
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