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ड्रग्स, सीसीटीवी और… गोवा में उस रात असल में क्या हुआ था? सोनाली फोगाट केस का हर राज़ एक-एक कर कैसे खुला?

Sonali Phogat Death Mystery: आज हम बात करेंगे बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की गोवा में हुई मर्डर मिस्ट्री के बारे में, जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था.

By: Shristi S | Published: June 8, 2026 4:34:47 PM IST

गोवा में सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई?
गोवा में सोनाली फोगाट की मौत कैसे हुई?


Sonali Phogat Murder Case: गोवा के पणजी में 23 अगस्त 2022 की सुबह हमेशा की तहर सामान्य थी. समुद्र किनारे पर्यटकों की चहल-पहल थी और लोग अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहे थे. लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया. उस दिन बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की अचानक मौत की खबर आई. 

शुरुआत में बताया गया कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है. मामला यहीं खत्म होता दिख रहा था, लेकिन अगले ही दिन सामने आए कुछ तथ्यों ने इस कहानी को पूरी तरह बदल दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर चोटों के निशान मिले, परिवार ने हत्या का आरोप लगाया और फिर शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने एक-एक करके कई चौंकाने वाजे राज़ उजागर किए.

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गोवा पहुंचने के बाद क्या हुआ?

सोनाली फोगाट 22 अगस्त 2022 को अपने निजी सहायक सुधीर सांगवान और उसके दोस्त सुखविंदर सिंह के साथ गोवा पहुंची थी. तीनों एक रिसॉर्ट में ठहरे थे. शुरुआत में यह एक सामान्य यात्रा लग रही थी, उसी दिन शाम से घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने आखिरकार सोनाली की जान ले ली. सोनाली को कथिल तौर पर नशीला पदार्थ दिया गया. बाद में उन्हें गोवा के प्रसिद्ध कलीर्ज क्लब ले जाया गया, जहां देर रात तक वे रहीं. रात में उन्हें दो बार ड्रग्स दी गई.

सीसीटीवी फुटेज बने अहम सबूत

मामले में सबसे अहम सबूत क्लब के सीसीटीवी फुटेज बने थे. वीडियो में सोनाली असहज अवस्था में दिखाई दी. उनके साथ सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह भी थे. सोनाली उस दौरान सामान्य स्थिती में नहीं थी और उन्हें सहारा देकर चलाया जा रहा था. जैसे-जैसे रात बढ़ी, सोनाली की तबीयत बिगड़ती गई. बताया गया कि उन्हें कई बार वॉशरूम ले जाया गया, जहां उनकी हालत लगातार खराब हो रही थी.

ड्रग्स का खुलासा

जांच में सामने आया कि सोनाली को कथित तौर पर मेथामफेटामाइन नामक ड्रग दी गई थी. यह गोवा में मौजूद एक सप्लायर से खरीदी गई थी. आरोप है कि ड्रग्स की खरीद-फरोख्त में कई लोगों की भूमिका थी, जिसके बाद जांच का दायरा और बढ़ गया. पुलिस ने यह दावा किया कि यह ड्रग्स कुछ हजार रुपये में खरीदी गई थी और इन्हें सोनाली को उनकी जानकारी के बिना दिया गया. इस ड्रग्स का इस्तेमाल अक्सर सेक्सुअल उत्तेजना बढ़ाने के लिए किया जाता है. यह ड्रग कर्लीज रेस्टोरेंट के रेस्टरूम से ज़ब्त किया गया था.

सुबह होते-होते चली गई सोनाली की जान

रात भर हालत बिगड़ने के बाद सुबह सोनाली को रिसॉर्ट वापस लाया गया. कुछ समय बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने सोनाली को मृत घोषित कर दिया था. पहले इस घटना को हार्ट अटैक माना गया था, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाद की जांच ने पूरे मामले को संदिग्ध बना दिया. इसके बाद गोवा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी. डॉक्टरों के अनुसार सोनाली को सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी जान चली गई थी.

PA सुधीर समेत पांच लोग गिरफ्तार

सोनाली के पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर मुकदमा चल रहा है. इसके अलावा, एक ड्रग पेडलर और रेस्टोरेंट के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था. ड्रग पेडलर दत्ताराज गांवकर को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. रेस्टोरेंट के मालिक एडविन नून्स और गांवकर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज किए गए थें.

Tags: goamurder casesonali phogat
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