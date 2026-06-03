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पत्नी गैर मर्द से बनाती थी संबंध, समझाने पर नहीं मानी तो उठाया खौफनाक कदम, वीडियो वायरल

Solapur Crime News: पत्नी के गैर मर्द से संबंध की वजह से एक शख्स ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है.

By: Munna Verma | Published: June 3, 2026 2:34:39 PM IST

Solapur Crime News: शख्स ने वीडियो बनकर की आत्महत्या
Solapur Crime News: शख्स ने वीडियो बनकर की आत्महत्या


Solapur Crime News: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 38 वर्षीय ज़ाकिर अब्दुल रज़्ज़ाक पटेल ने अपने घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घटना से पहले उनका अपनी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद हुआ था, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़ाकिर पटेल ने आत्महत्या से पहले अपनी पत्नी के नाम लगभग 6 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने भावनात्मक बातें कही.

इस वीडियो में उन्होंने रिश्ते और विवादों को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त की. घटना के बाद परिवार और स्थानीय लोगों में शोक और आक्रोश का माहौल है. ज़ाकिर और उसकी पत्नी के बीच तब बहस हुई, जब ज़ाकिर ने अपनी पत्नी के किसी अन्य पुरुष के साथ अवैध संबंध होने के बारे में पूछा. ज़ाकिर पटेल के रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वह उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं कर सका, जिसके साथ उसकी पत्नी का संबंध था. इस बीच, ज़ाकिर पटेल के शव को पोस्टमार्टम के लिए सोलापुर के सरकारी अस्पताल में रखा गया है और पुलिस घटना की आगे की जांच कर रही है.

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वीडियो में पटेल ने कहा, “मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूं… मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं… अब तुमसे बात करने वाला, तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा… मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुमने कभी नहीं सुनी. इसीलिए आज मैं यह कदम उठा रहा हूं,” ज़ाकिर पटेल वीडियो में ऐसा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं.” मैंने उससे कहा था कि मुझे पहले फोन न करे… मैंने उसे बार-बार समझाया, लेकिन तुमने नहीं सुनी… वह मुझे लगातार फोन करता रहा, तुमने सबकी ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया,” ज़ाकिर पटेल वीडियो में रोते हुए यह भी कह रहे हैं.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है. अधिकारी सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव शामिल हैं.

Tags: Maharashtra PoliceSolapur crime news
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