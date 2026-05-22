कट्टा लहराकर 'भौकाल' बना रहे थे नए नवेले 'डॉन', पुलिस ने ऐसे निकाली हेकड़ी... तीनों ने रो-रोकर कबूला जुर्म!

इन दिनों सोशल मीडिया का भूत युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है. लाइक्स और कमेंट्स की भूख में कम उम्र के युवा भी अब सही गलत का फर्क भूलते जा रहे हैं. एक ऐसा ही मामला राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर ‘डॉन’ बनने की चाहत ने तीन लड़कों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. कुछ पहले ही अपना रुतबा बढ़ाने के लिए इन लड़कों ने पिस्टल से फायरिंग का वीडियो पोस्ट किया था, जो पुलिस ने कैप्चर लिया और नए नवेले डॉन का सही तरीके से भूत उतार दिया.

दबदबा बढ़ाना चाहते थे लड़के?

ये मामला राजधानी दिल्ली के दक्षिण-पूर्वी जिले का है, जहां कुछ लड़के हथियारों के साथ अपनी फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, ताकि इंटरनेट पर दबदबा बन जाए और लोग इन्हें पावरफुल समझने लगें. वायरल रील में लड़कों को देसी कट्टा लहराते और फायरिंग करते देखा जा सकता है, जबकि बैकग्राउंड में म्यूजिक भी एड किया है.

पुलिस ने जाल बिछाके दबोचा

जैसे ही इंटरनेट पर रील और तस्वीरें वायरल होने लगीं तो दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध वीडियो की छानबीन की. इसके बाद एक स्पेशल वेरिफिकेशन टीम और स्थानीय पुलिस तुरंत एक्शन मोड में आ गई. पुलिस ने घेराबंदी की पुरानी तरकीबें अपनाने के बजाए सभी अपने डिजिटल जाल में फंसाकर पकड़ा है.

सबसे पहले पुलिस ने अपने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस OSINT, कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR, IPDR और इलाके के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज को खंगाला. इन सभी तकनीकों के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की.

कहां से पकड़े शातिर?

ओखला इंडस्ट्रियल थाने की पुलिस ने गोविंदपुरी के रहने वाले 22 साल के आरव को धारदार चाकू के साथ पकड़ा.

मदनपुर खादर निवासी साहिल को देसी पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है.

कट्टा लहराने वाले 29 साल के मोहित उर्फ चुन्नू को सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस समेत दबोचा है.

रो-रोकर कबूला जुर्म

तीनों आरोपियों ने गिरफ्त में आते ही पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल लिया. पुलिस ने बताया कि ये तीनों ही आरोपी सोशल मीडिया पर दबदबा और खुद की पहचान दिखाने के लिए ऐसा कंटेंट अपलोट करते थे.

दिल्ली पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. फिल्हाल तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

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