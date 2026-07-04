Ketan को मारने के बाद भी लक्जरी लाइफ जी रही Siya? 30k के स्वेटशर्ट में दिखी कातिल हसीना, देखें तस्वीर

Ketan Murder Case: पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस ने देश को चौंका दिया था. इसके कुछ दिनों बाद ही सोशल मीडिया पर एक नई चर्चा शुरू हो गई. मर्डर की आरोपी सिया गोयल ने पुलिस कस्टडी में क्या पहना था. कई वायरल पोस्ट में दावा किया गया कि कस्टडी के दौरान सिया ने ₹30,000 की स्वेटशर्ट पहनी थी. यूज़र्स ने आरोप लगाया कि वो “जेल में भी आलीशान ज़िंदगी जी रही हैं.” कुछ लोगों ने तो यह भी आरोप लगाया कि वो केतन अग्रवाल से लिए गए ₹1 करोड़ का इस्तेमाल कर रही हैं. एक वायरल पोस्ट में लिखा था, “कस्टडी में भी वह फ़ैशन कर रही हैं.

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

लेकिन ऑनलाइन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था. एक यूज़र ने तुरंत बताया कि ऑनलाइन शेयर की जा रही स्वेटशर्ट अज़ियो (Ajio) पर लगभग ₹1,600 में मिल रही थी. उन्होंने कई पेजों पर आरोप लगाया कि वे सिर्फ़ गुस्सा और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बातों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा रहे हैं, एक व्यक्ति ने लिखा, “इतने बुरे भी मत बनो.” “उम्मीद है कि दोषी पाए जाने पर उन्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन कपड़ों और फ़ैशन पर ध्यान देना बेवकूफी है.” एक और यूज़र ने कहा, “बिल्कुल, पैसे के लिए इतना ज़हर फैलाना बंद करो.”

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जानें पूरा मामला

इस बीच, मामले की जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है. पुणे की एक अदालत ने सिया गोयल और उनके साथ आरोपी चेतन चौधरी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. यह मामला रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की कथित हत्या से जुड़ा है, जिनकी 18 जून को पुणे के पास लोहगढ़ किले से गिरने से मौत हो गई थी. पुलिस का दावा है कि यह मौत कोई दुर्घटना नहीं थी और उन्हें शक है कि इन दोनों ने ही उन्हें पहाड़ी से नीचे धकेला था. जांचकर्ताओं ने अदालत को यह भी बताया कि आरोपियों के फ़ोन से मिली बातचीत में कथित तौर पर “कोड नेम” और एन्क्रिप्टेड-स्टाइल में बातचीत शामिल थी. पुलिस ने यह भी दावा किया कि घटना से पहले हत्या की रिहर्सल की गई हो सकती है.