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Siya Goel: ना कोई पछतावा, ना चेहरे पर शिकन! मंगेतर की कातिल सिया गोयल ने कैमरे पर किसे किया गंदा इशारा; वीडियो वायरल

Ketan Agrawal Murder Case: मंगेतर के मर्डर की आरोपी सिया गोयल के चेहरे पर पछतावे की जगह दिखा भयंकर घमंड. पुलिस कस्टडी में कैमरे के सामने किया ऐसा गंदा इशारा कि देखकर सब दंग रह गए.

By: Shivani Singh | Last Updated: July 3, 2026 6:12:56 PM IST

मंगेतर के मर्डर की आरोपी सिया गोयल के चेहरे पर पछतावे की जगह दिखा भयंकर घमंड. पुलिस कस्टडी में कैमरे के सामने किया ऐसा गंदा इशारा कि देखकर सब दंग रह गए.
मंगेतर के मर्डर की आरोपी सिया गोयल के चेहरे पर पछतावे की जगह दिखा भयंकर घमंड. पुलिस कस्टडी में कैमरे के सामने किया ऐसा गंदा इशारा कि देखकर सब दंग रह गए.


Siya Goel shows Middle Fingure: पुणे के हाई-प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी सिया गोयल के चेहरे पर पछतावे की एक शिकन तक नहीं है. उसकी शख्सियत के कई चौंकाने वाले पहलू लगातार सामने आ रहे हैं. इसकी एक बानगी तब देखने को मिली, जब उसने कैमरे के सामने ही मीडियाकर्मियों को भद्दा इशारा (मिडिल फिंगर) दिखा दिया.

एक्स पर 17 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया जा रहा है. यह वीडियो पुणे के मार्केट यार्ड इलाके का है, जहां पुलिस सिया को उसके घर से पूछताछ के लिए ले जा रही थी. ब्लैक टी-शर्ट और चेहरे पर प्रिंटेड स्कार्फ लपेटे सिया ने वहां मौजूद मीडियाकर्मियों की तरफ देखा, जो उसका वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे, और उन्हें मिडिल फिंगर दिखा दी.

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‘कोई पछतावा नहीं, बेहद खौफनाक’

सोशल मीडिया पर सिया का यह रवैया देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. एक्स पर यूजर्स उसके इस घमंड और बर्ताव की जमकर आलोचना कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘बेहद खौफनाक, चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है.’

आरोप है कि बीती 18 जून को सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन को पुणे के पास लोहागढ़ किले की खाई में धकेल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई..

पुलिस से बोलती रही झूठ

वारदात के बाद सिया ने शुरुआत में पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की. उसने कहानी गढ़ी कि केतन का पैर फिसल गया था और वह खुद नीचे गिर गया. पुलिस ने पहले इसे हादसे का मामला मानकर दर्ज किया था, लेकिन सिया के चेहरे पर केतन की मौत का कोई गम न देखकर पुलिस को शक हो गया. जब गहराई से तफ्तीश हुई, तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने सिया व उसके प्रेमी चेतन को गिरफ्तार कर लिया.

मंगेतर को रास्ते से हटाने के लिए रची साजिश

सिया और केतन के परिवार ने दोनों की शादी तय की थी, जो इसी साल नवंबर में बड़े धूमधाम से होने वाली थी. पुलिस के मुताबिक, सिया का प्रेमी चेतन इस रिश्ते से खुश नहीं था. वह केतन को अपने रास्ते का कांटा मान रहा था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर केतन को जान से मारने की खौफनाक साजिश रच डाली.

पहली बार बची जान, तो दोबारा बुना जाल

हैरान करने वाली बात यह है कि सिया ने केतन को मारने की कोशिश एक बार पहले भी की थी. 14 जून को सिया, केतन को लेकर इसी किले पर गई थी और उसने उसे धक्का दे दिया था, लेकिन तब केतन खुशकिस्मत रहा और पहाड़ी के किनारे लगी एक झाड़ी को पकड़कर लटक गया. अपनी इस करतूत को छिपाने के लिए सिया ने तुरंत बात घुमा दी और ‘वहां सांप है’ कहकर शोर मचाने लगी और डर का नाटक करते हुए केतन के गले लग गई.

इसके बाद, उसने दोबारा केतन को अपनी बातों में फंसाया और फिर किले पर चलने के लिए राजी कर लिया. लेकिन इस बार वह अपने प्रेमी चेतन को भी साथ ले गई और दोनों ने मिलकर केतन को पीछे से गहरी खाई में धकेल दिया, जिससे उसकी जान चली गई.

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