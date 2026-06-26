‘…बेटी को उसी किले में ले जाओ और नींचे फेंक दो’, केतन हत्याकांड के बीच सिया के पिता ने तोड़ी चुप्पी; दे दिया बड़ा बयान

पुणे के लोहगढ़ के किले में मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर जांच में उनकी बेटी दोषी साबित होती है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी है, तो उसे फांसी दे दो या उसी किले से नीचे फेंक दो.

सिया के पिता अस्पताल में भर्ती

केतन अग्रवाल की मौत के बाद सामने आया कि उसकी मंगेतर सिया गोयल ही उसकी हत्या की मुख्य आरोपी है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है. अपनी बेटी के खिलाफ लगे आरोपों पर उसके पिता को यकीन हो नहीं हो रहा है. इस सदमे के कारण सिया के पिता को दिल का दौरा पड़ने के कारण पुणे के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उनका इलाज चल रहा है.

पिता ने क्या कहा?

आरोपी सिया गोयल ने इंडिया टुडे से बात करते हुए कहा, ‘मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है. उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा सही रास्ते पर चली. लेकिन अगर मेरी बेटी दोषी पाई जाती है, तो अदालत को न्याय में देरी नहीं करनी चाहिए. उसे वही सजा मिलनी चाहिए. एक पिता के रूप में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता.’ साथ ही कहा कि उसे मौत दे दी जाए दोषी पाए जाने पर.

सिया-केतन के रवैये पर की बात

सिया गोयल के माता-पिता ने कहा कि केतन और उनकी बेटी के बीच कुछ भी मतभेद नहीं था. क्योंकि वो सही से व्यवहार करते थे. उन्होंने कहा, ‘वे एक-दूसरे को वीडियो कॉल करते थे, नियमित रूप से मिलते थे और साथ में खुश नजर आते थे. केतन तो रात के खाने के लिए घर भी आया था. हमें कभी कोई संकेत नहीं मिला कि कुछ गड़बड़ है.’

सिया की मां, पूजा गोयल ने बोला, ‘अगर उसने हमें बताया होता कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती, तो हम शादी की खरीदारी पर इतना पैसा क्यों खर्च करते?’ आगे बताया, ‘केतन मेरे लिए बेटे जैसा था, और इस दुखद घटना ने हमारे दोनों परिवारों को तोड़ दिया है. हम शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे. जो कुछ भी हुआ है वह बेहद दुखद है. आज भी हमें इस पर यकीन नहीं हो रहा है.’

क्या है पूरा मामला?

बीते 18 जून को सिया गोयल अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को साजिश के तहत महाराष्ट्र के लोहगढ़ किला लेकर घूमने गई. लेकिन ट्रैकिंग के दौरान सिया ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर मंगेतर सिया को धक्का देकर हत्या कर दी. इस घटना के बाद वह सोशल मीडिया पर मंगेतर की दुखद मृत्यु का शोक मनाने का नाटक करने लगी, जिससे किसी को हत्या का शक ना हो. लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि सिया गोयल ने अपने 26 वर्षीय मंगेतर की हत्या की है. इस खबर ने एक बार फिर से लोगों को शिलांग में हुई राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी, जिसमें उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.

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