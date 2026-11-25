महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक परिवार के 6 सदस्यों को कथित तौर पर सूरत (गुजरात) की एक नहर में फेंक दिया गया. एक जिंदा बचे लड़के के बयान के आधार पर कई टीमों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और हत्या की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने बुधवार (25 नवंबर, 2026) को ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ (PTI) को बताया कि महाराष्ट्र के जलगांव के एक परिवार के 6 सदस्यों को गुजरात के सूरत जिले में एक नहर में फेंक दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं.

बरामत 3 शव में दंपती का भी

13 साल का एक लड़का तैरकर किनारे तक पहुंचने और मदद मांगने के बाद बच गया. यह घटना 21 नवंबर को बारडोली तालुका में हुई. पुलिस के अनुसार, हमलावर परिवार के परिचित थे. शिकायत के मुताबिक, परिवार काम के सिलसिले में सूरत जा रहा था तभी एक दूसरी गाड़ी में सवार 4 लोगों ने बारडोली के उवा गांव के पास उन्हें रोक लिया. महुवा तालुका के डुंगरी के पास उकाई-काकरापार नहर से 3 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें एक दंपती भी शामिल है.

बारडोली ग्रामीण पुलिस इंस्पेक्टर पीएन जडेजा ने ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ को बताया कि दंपती का 16 साल का बेटा और 2 साल का बच्चा अभी भी लापता हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें खोजने और इस अपराध के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.

सूरत ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक राजेश गढ़िया ने बताया कि रविवार (22 नवंबर, 2026) सुबह एक 13 साल के लड़के को पुलिस स्टेशन लाया गया. वह मराठी में बात कर रहा था. पूछताछ करने पर पता चला कि उसका परिवार काम के सिलसिले में गाड़ी से सूरत जा रहा था. राजेश गढ़िया ने बताया कि उस रात एक और गाड़ी उनके परिवार का पीछा कर रही थी. उन्होंने परिवार की गाड़ी को रोका और लड़के के माता-पिता तथा उसके 2 साल के छोटे भाई-बहन को एक गाड़ी में बैठा दिया. लड़के, उसके 16 साल के बड़े भाई और 9 साल की बहन को दूसरी गाड़ी में बैठाया गया.

तैरकर निकलने में कामयाब रहा लड़का

राजेश गढ़िया ने कहा कि लड़के ने बताया कि उसे उसके 16 साल के बड़े भाई और 9 साल की बहन को नहर में फेंक दिया गया था. वह तैरकर बाहर निकलने में कामयाब रहा और उसने घर पर अपनी सबसे बड़ी बहन से संपर्क किया. हमारी टीम उसे यहां ले आई, उसका बयान दर्ज किया और मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने ‘प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया’ को बताया कि तलाशी के दौरान नहर से एक पुरुष, एक महिला और एक बच्ची के शव बरामद हुए. उनके रिश्तेदारों ने उनकी पहचान नितिन (जिसे भुरिया पाटिल भी कहा जाता था), उसकी पत्नी कविता पाटिल और उनकी 9 साल की बेटी के रूप में की.

पहले ही हो चुकी थी कविता के पति की मौत

एक अधिकारी ने बताया कि कविता के पहले पति की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वह नितिन के साथ रह रही थी. राजेश गढ़िया ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 6 टीमों और एक विशेष तकनीकी टीम का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है. राजेश गढिया ने आगे बताया कि 16 साल का लड़का और दो साल का बच्चा लापता हैं. पुलिस और फायर विभाग की टीमें उन्हें खोजने के लिए नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. पुलिस लापता बच्चों की तलाश कर रही है और इस बात की जांच कर रही है कि परिवार के छह सदस्यों को कथित तौर पर नहर में क्यों फेंका गया.