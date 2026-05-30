Love Affair: रात में दिया घर आने का ऑफर, प्रेमी संग मिल मंगेतर के साथ किया ऐसा कांड; शादी से पहले ही बनी सोनम

Bihar Crime: बिहार के सीवान ज़िले से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देगी. जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत की बुनियाद को ही झकझोर कर रख दिया है. जिस युवती के साथ एक युवक ने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने अपने प्रेमी और परिवार वालों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. बताया जा रहा है कि ये सिर्फ़ हत्या की कोशिश नहीं है, बल्कि एक ऐसे रिश्ते का कत्ल है जिसपर आँख बंद कर भरोसा किया गया था. वहीँ अब पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है.
ऐसे टूटा आदित्य का भरोसा
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना बरहरिया पुलिस थाने के इलाके में पड़ने वाले पुरैना गाँव की है. बताया जा रहा है कि यहां 25 साल का आदित्य कुमार रावत जिसने शादी के सपने सजाए थे वो इस समय अस्पताल के बेड पर तड़प रहा है. जानकारी के मुताबिक, युवक का शरीर लगभग 70 प्रतिशत तक जल गया है. वहीं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ और दर्द से कराहता हुआ आदित्य बोला, ‘शादी से पहले किसी का भी किसी के साथ रिश्ता हो सकता है. इसका मतलब यह नहीं है कि वो इंसान बुरा है. मैंने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसी भरोसे की वजह से आज मैं यहाँ हूँ.’
शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य एक लैब टेक्नीशियन है. उसकी शादी पुरैना गाँव की ही एक युवती से तय हुई थी. बताया जा रहा है कि 23 जनवरी, 2026 को एक मंदिर में दोनों ने सगाई की और दोनों के परिवार शादी की तैयारियों में लग गए. लेकिन फिर शुरू हुआ धमकियों का सिलसिला. एक अनजान युवक के फ़ोन कॉल ने आदित्य को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, इसे लेकर आदित्य ने बताया कि 1 मई से उसे लगातार धमकियों भरे फ़ोन कॉल आने लगे. इतना ही नहीं फ़ोन करने वाले ने अपना नाम सचिन बताया. बताया जा रहा है कि ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड था जिसका रिश्ता आदित्य से लगा था. इतना ही नहीं बल्कि वो आदित्य को चेतावनी देता था कि उससे दूर हो जाए और कहता था, वो सिर्फ़ मेरी है. मैं ही उससे शादी करूँगा.
शादी से पहले बनी सोनम
इतना ही नहीं दर्द में तड़पते हुए आदित्य ने आगे बताया कि सचिन और उस युवती के बीच पिछले तीन सालों से प्रेम-संबंध चल रहा था. दोनों ने कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी, वहीँ फिर जाति-संबंधी आपत्तियों की वजह से युवती के परिवार ने उनके रिश्ते को मानने से साफ मना कर दिया. इतना ही नहीं बल्कि जबरदस्ती उसकी शादी आदित्य से तय कर दी गई. जब आदित्य ने अपनी मंगेतर से इस बारे में पूछा, तो वो बिलख-बिलखकर रोने लगी. युवक ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि जब उनकी शादी पहले ही तय हो चुकी है, तो उसे अपने पुराने रिश्ते से नाता तोड़ लेना चाहिए. लेकिन, उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मन ही मन में युवती साजिशें रचाए बैठी है.
मंदिर में साथ की पूजा फिर…
वहीं फिर हालात को शांत करने की कोशिश में, दोनों परिवारों ने एक साथ थावे मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करने का फ़ैसला किया. इतना ही नहीं 27 मई को, दोनों परिवार मंदिर पहुँचे. उन्होंने एक साथ पूजा की, आशीर्वाद माँगा, और अपने रिश्ते को बचाने के तरीकों पर चर्चा की. किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि रात होते-होते, यही रिश्ता आग की लपटों में घिर जाएगा. शाम को मंदिर से लौटने के बाद, आदित्य अपने ऑफ़िस चला गया. रात करीब 8 बजे, उसे अपनी मंगेतर का फ़ोन आया.
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ऐसे किया मंगेतर के साथ कांड
फोन कॉल कर उसने आदित्य को रात के खाने के लिए घर बुलाया. जिसके चलते, आदित्य को सचिन का भी फ़ोन आया, जिसने उसे धमकी देते हुए कहा, “मैं आज तुम्हारी होने वाली पत्नी को लेकर भाग जाऊँगा. तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते. घबराकर, आदित्य तुरंत अपनी मोटरसाइकिल से अपनी मंगेतर के घर की ओर भागा. इतना ही नहीं वहाँ जो कुछ हुआ, उससे पूरा इलाका दहल गया. आदित्य के मुताबिक, घर पहुँचने पर उसने देखा कि उसकी मंगेतर, उसका प्रेमी सचिन, और उनके परिवार के सदस्य पहले से ही वहाँ मौजूद थे. बातचीत के दौरान, सचिन ने अचानक पीछे से उस पर पेट्रोल डाल दिया और उसे आग लगा दी.
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