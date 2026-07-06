4 शादियां पहले, पांचवीं घर पर और छठी के साथ लिव इन में.. युवक ने 6 युवतियों को दिया धोखा, प्रेमिका ने ढूंढ निकाला, फिर सड़क पर की पिटाई

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है. दरअसल, जिले में एक युवती ने अपने कथित लिव-इन पार्टनर पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी. जानकारी के अनुसार, युवती लखनऊ से अपने प्रेमी की तलाश में सीतापुर पहुंची थी. उसका आरोप है कि युवक उससे संपर्क नहीं कर रहा था और उसके फोन कॉल भी नहीं उठा रहा था.

बताया जा रहा है कि दोनों पिछले करीब एक साल से लखनऊ में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. कुछ दिन पहले युवक अपने गांव चला गया, जिसके बाद युवती को उस पर शक हुआ. इसके बाद वह उसकी तलाश में सीतापुर पहुंच गई. फिर उसके बाद यह घटना घटी.

4 शादी कर चुका .. 5वीं घर पर और मे 6th हूं.. कहते हुए युवती ने लिव इन पार्टनर को पीटा UP के सीतापुर मे प्रेमी को ढूंढ़ते लखनऊ से आई प्रेमिका ने युवक तालीम अहमद को सडक पर पकड़कर कूट डाला। युवक उसकी कॉल नहीं रिसीव कर रहा था। युवती ढूंढ़ते हुए यहाँ पहुंच गई। पता चला की युवक शादी… pic.twitter.com/aGBXNlDz3R — TRUE STORY (@TrueStoryUP) July 6, 2026

गांव पहुंचने पर युवती को पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है. इस जानकारी के बाद वह नाराज हो गई. आरोप है कि उसने युवक को सड़क पर रोक लिया और उसके साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान युवती उससे कह रही थी कि “4 शादी पहले की, पांचवी घर पर है और छठी मैं.” घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच युवक दुबका हुआ नजर आ रहा है. वह कुछ नहीं कह पा रहा है.

फिलहाल, इस मामले में सामने आई जानकारी दोनों पक्षों के आरोपों पर आधारित है. पुलिस की ओर से इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. तब तक देखना होगा कि आगे क्या होता है.