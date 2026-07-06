Home > क्राइम > 4 शादियां पहले, पांचवीं घर पर और छठी के साथ लिव इन में.. युवक ने 6 युवतियों को दिया धोखा, प्रेमिका ने ढूंढ निकाला, फिर सड़क पर की पिटाई

4 शादियां पहले, पांचवीं घर पर और छठी के साथ लिव इन में.. युवक ने 6 युवतियों को दिया धोखा, प्रेमिका ने ढूंढ निकाला, फिर सड़क पर की पिटाई

उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक कथित लिव-इन रिलेशनशिप का मामला सामने आया है. लखनऊ से अपने प्रेमी की तलाश में पहुंची युवती को पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है. इसके बाद दोनों के बीच सड़क पर विवाद और मारपीट हो गई.

By: Satyam Sengar | Published: July 6, 2026 7:14:05 PM IST

युवती ने प्रेमी की सड़क पर पिटाई की.
युवती ने प्रेमी की सड़क पर पिटाई की.


Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है. दरअसल, जिले में एक युवती ने अपने कथित लिव-इन पार्टनर पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए बीच सड़क पर उसकी पिटाई कर दी. जानकारी के अनुसार, युवती लखनऊ से अपने प्रेमी की तलाश में सीतापुर पहुंची थी. उसका आरोप है कि युवक उससे संपर्क नहीं कर रहा था और उसके फोन कॉल भी नहीं उठा रहा था.

बताया जा रहा है कि दोनों पिछले करीब एक साल से लखनऊ में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. कुछ दिन पहले युवक अपने गांव चला गया, जिसके बाद युवती को उस पर शक हुआ. इसके बाद वह उसकी तलाश में सीतापुर पहुंच गई. फिर उसके बाद यह घटना घटी.

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गांव पहुंचने पर युवती को पता चला कि युवक पहले से शादीशुदा है. इस जानकारी के बाद वह नाराज हो गई. आरोप है कि उसने युवक को सड़क पर रोक लिया और उसके साथ मारपीट की. मारपीट के दौरान युवती उससे कह रही थी कि “4 शादी पहले की, पांचवी घर पर है और छठी मैं.” घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच युवक दुबका हुआ नजर आ रहा है. वह कुछ नहीं कह पा रहा है.

फिलहाल, इस मामले में सामने आई जानकारी दोनों पक्षों के आरोपों पर आधारित है. पुलिस की ओर से इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी. तब तक देखना होगा कि आगे क्या होता है.

Tags: crime newsUP Crime
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